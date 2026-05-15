Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo

Legendarni igralec Anthony Hopkins je na Instagramu objavil čustveno posvetilo svoji pokojni materi, s katerim je ganil številne oboževalce po svetu. Ob fotografiji iz preteklosti je igralec zapisal nekaj toplih besed o materi Muriel, ki je zaznamovala njegovo življenje, še posebej v težkih letih odraščanja.
Hopkins je v več intervjujih skozi leta odkrito govoril, da je bil kot otrok zelo osamljen, negotov in pogosto nerazumljen. Rodil se je leta 1937 v Walesu, odraščal pa je v precej strogi delavski družini. Sam je večkrat priznal, da ni bil dober učenec, imel je težave z disciplino in se je pogosto počutil "drugačnega".
V objavi na Instagramu je poleg skupne fotografije z materjo napisal: "Hvala, ker si verjela vame. Srečen nebeški materinski dan."
Stroga mati in težko otroštvo
Njegova mati Muriel je bila po opisih ljudi, ki so poznali družino, precej stroga in zadržana, a je kljub temu močno vplivala nanj. Hopkins je večkrat omenil, da sta ga starša poslala v internat, ker z njim doma "nista več zmogla". Prav tam se je začel še bolj umikati vase, pozneje pa je našel uteho v umetnosti, glasbi in igri.
Velik preobrat v njegovem življenju se je zgodil, ko je kot mladenič spoznal slavnega igralca Richarda Burtona, ki ga je spodbudil k igralski karieri. Hopkins je pozneje pogosto govoril, da je v sebi dolgo nosil občutek, da mora dokazati svojo vrednost, tako staršem kot svetu.
Danes 88-letni igralec je sicer znan po zelo iskrenih in pogosto bolečih izpovedih o družinskih odnosih. V zadnjih letih je javno spregovoril tudi o odtujenem odnosu s svojo hčerko Abigail ter o dolgoletnem boju z alkoholizmom, ki je zaznamoval del njegovega zasebnega življenja.
Prav zato je njegovo zadnje posvetilo materi pri mnogih sprožilo še toliko več odzivov. Številni sledilci so v komentarjih zapisali, da jih je objava ganila, saj Hopkins običajno zelo redko deli tako osebne spomine.
Eden od komentarjev se je glasil: "Ne glede na vse ostanejo spomini na mamo del tebe." Objava je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih in ponovno pokazala bolj ranljivo plat igralca, ki ga večina pozna predvsem po ikoničnih filmskih vlogah, med drugim v The Silence of the Lambs in The Father.
