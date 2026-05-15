Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo

Legendarni igralec Anthony Hopkins je na Instagramu objavil čustveno posvetilo svoji pokojni materi, s katerim je ganil številne oboževalce po svetu. Ob fotografiji iz preteklosti je igralec zapisal nekaj toplih besed o materi Muriel, ki je zaznamovala njegovo življenje, še posebej v težkih letih odraščanja. Hopkins je v več intervjujih skozi leta odkrito govoril, da je bil kot otrok zelo osamljen, negotov in pogosto nerazumljen. Rodil se je leta 1937 v Walesu, odraščal pa je v precej strogi delavski družini. Sam je večkrat priznal, da ni bil dober učenec, imel je težave z disciplino in se je pogosto počutil "drugačnega". V objavi na Instagramu je poleg skupne fotografije z materjo napisal: "Hvala, ker si verjela vame. Srečen nebeški materinski dan."

Stroga mati in težko otroštvo

Njegova mati Muriel je bila po opisih ljudi, ki so poznali družino, precej stroga in zadržana, a je kljub temu močno vplivala nanj. Hopkins je večkrat omenil, da sta ga starša poslala v internat, ker z njim doma "nista več zmogla". Prav tam se je začel še bolj umikati vase, pozneje pa je našel uteho v umetnosti, glasbi in igri. Velik preobrat v njegovem življenju se je zgodil, ko je kot mladenič spoznal slavnega igralca Richarda Burtona, ki ga je spodbudil k igralski karieri. Hopkins je pozneje pogosto govoril, da je v sebi dolgo nosil občutek, da mora dokazati svojo vrednost, tako staršem kot svetu.

icon-expand Anthony Hopkins FOTO: Profimedia