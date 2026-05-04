Zvezdnica svetuje, kako uskladiti modo in življenje z dvema sinovoma

Anne Hathaway je ena tistih igralk, ki je uspela združiti igralski talent z izrazitim občutkom za slog. Širši javnosti je še posebej ostala v spominu po vlogi v filmu The Devil Wears Prada (Hudičevka v Pradi), kjer je upodobila mlado novinarko Andy Sachs, ki se znajde v svetu visoke mode. Prav ta vloga jo je dokončno utrdila kot modno ikono, saj film še danes velja za enega najbolj vplivnih v modni industriji. Od takrat naprej Hathaway redno navdušuje tudi izven filmskih platen. Njeni stajlingi na rdeči preprogi so pogosto med najbolj opaženimi na velikih dogodkih, kot so Academy Awards ali Met Gala. Znana je po tem, da združuje eleganco, drznost in brezčasen slog, ne glede na to, ali nosi klasične silhuete ali bolj eksperimentalne modne kose.

S svojo karizmo in samozavestjo je postala ena izmed tistih zvezdnic, ki ne le sledi modnim trendom, ampak jih tudi soustvarja. V nedavnem intervjuju za revijo People pa je priljubljena igralka spregovorila o eni najpomembnejših vlog v svojem življenju, materinstvu. Zvezdnica, ki ima z možem dva sinova, pravi, da jo prav ta izkušnja najbolj oblikuje tudi v vsakdanjem življenju. Igralka se je s ponosom opisala kot fantovska mami in poudarila, da to pomeni precej bolj aktiven in nepredvidljiv vsakdan, kot bi si morda kdo predstavljal. "Sem bolj fantovska po naravi," je dejala in dodala, da jo je materinstvo naučilo praktičnosti, tudi pri oblačenju. Po njenih besedah mora biti pripravljena na akcijo v vsakem trenutku: "Moraš biti sposobna igrati košarko kadarkoli, v katerikoli obleki."

Igralka priznava, da so se njene modne odločitve zaradi otrok precej spremenile. Danes razmišlja bolj praktično in funkcionalno kot kadarkoli prej .Zjutraj se tako obleče z mislijo, da jo čez dan lahko čakajo povsem nepredvidljive situacije, od igre do športnih aktivnosti. Kot pravi, je skoraj gotovo, da jo bo že pred zajtrkom "zadela kakšna igrača". Hathawayjeva ima dva sina, Jonathana in Jacka in večkrat poudarja, da jo je materinstvo močno spremenilo. Opisuje ga kot globoko, skoraj poetično izkušnjo, ki ji daje nov pogled na življenje. Ob tem se zaveda tudi svoje sreče: v preteklosti je dejala, da ni samoumevno, da lahko vsakdo postane starš, zato svojo vlogo mame še toliko bolj ceni.