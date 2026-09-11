Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah

Nosečniški trebušček tokrat v ospredju
43-letna igralka se je udeležila odprtja Monclerjeve trgovine na sloviti Fifth Avenue v New Yorku. Za to priložnost je izbrala videz, ki bi ga brez težav lahko vključili tudi v vsakdanjo garderobo.
Nosila je nekoliko preveliko jeans srajco z zavihanimi rokavi in jo pustila odpeto, tako da je bil njen nosečniški trebušček povsem viden. Kombinirala jo je s širokimi kavbojkami v podobnem odtenku in tako ustvarila videz denim na denim. Za piko na i je dodala zlati nakit in črne sandale z naramnicami.
Prav v tem je največja zanimivost njenega tokratnega videza. Namesto krojenih nosečniških oblek ali oprijetih kosov je izbrala udobje in ohlapnejše kroje, trebušček pa pustila v ospredju.
Le dan prej popolnoma drugačna podoba
Zanimivo je, da je Anne le dan prej pokazala povsem drugačen pristop k nosečniški modi.
Na dogodku Bulgari med newyorškim tednom mode se je pojavila v dolgi lila obleki Alexander McQueen brez naramnic. Elegantno kreacijo je dopolnila z zlatimi sandali z visoko peto, bleščečo ogrlico z vijoličnim kamnom, urejeno pričesko in izrazito rdečo šminko. Tudi takrat je bil nosečniški trebušček pomemben del celotnega videza.
Nosečniška moda je lahko tudi udobna
Njeni dosedanji videzi segajo od zelo elegantnih kreacij do bolj igrivih in sproščenih kombinacij.
Avgusta je na premieri filma The End of Oak Street nosila posebno oblikovan svetlo moder top z izrazitim krojem in ga kombinirala s širokimi kavbojkami ter visokimi petami. Tudi takrat je šlo za kombinacijo, ki je povezovala poudarjen nosečniški trebušček in bolj sproščen kos, kot so kavbojke.
Zdi se, da igralka s svojimi videzi dokazuje, da nosečniška moda ni nujno omejena na klasične nosečniške obleke. Tudi široke kavbojke, ohlapna srajca in nekaj dobro izbranih dodatkov lahko ustvarijo urejen videz, hkrati pa ostanejo precej bolj sproščeni.
Hathawayjeva je sicer junija potrdila, da z možem Adamom Shulmanom pričakujeta tretjega otroka. Par ima že sinova Jonathana in Jacka.
Vir: People, Vogue
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