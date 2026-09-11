Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah

43-letna igralka se je udeležila odprtja Monclerjeve trgovine na sloviti Fifth Avenue v New Yorku. Za to priložnost je izbrala videz, ki bi ga brez težav lahko vključili tudi v vsakdanjo garderobo.

Nosila je nekoliko preveliko jeans srajco z zavihanimi rokavi in jo pustila odpeto, tako da je bil njen nosečniški trebušček povsem viden. Kombinirala jo je s širokimi kavbojkami v podobnem odtenku in tako ustvarila videz denim na denim. Za piko na i je dodala zlati nakit in črne sandale z naramnicami.

Prav v tem je največja zanimivost njenega tokratnega videza. Namesto krojenih nosečniških oblek ali oprijetih kosov je izbrala udobje in ohlapnejše kroje, trebušček pa pustila v ospredju.