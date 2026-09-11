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Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah

S.B.
Svet slavnih 0
11. 09. 2026 13.50

Anne Hathaway je v zadnjih tednih pokazala že kar nekaj različnih izbir nosečniške mode, od elegantnih večernih oblek do drznejših kombinacij. Tokrat pa je presenetila s precej bolj sproščenim videzom. Na dogodku v New Yorku je svoj nosečniški trebušček poudarila v kombinaciji širokih kavbojk in ohlapne jeans srajce.

anne hathaway

Nosečniški trebušček tokrat v ospredju

43-letna igralka se je udeležila odprtja Monclerjeve trgovine na sloviti Fifth Avenue v New Yorku. Za to priložnost je izbrala videz, ki bi ga brez težav lahko vključili tudi v vsakdanjo garderobo.

Nosila je nekoliko preveliko jeans srajco z zavihanimi rokavi in jo pustila odpeto, tako da je bil njen nosečniški trebušček povsem viden. Kombinirala jo je s širokimi kavbojkami v podobnem odtenku in tako ustvarila videz denim na denim. Za piko na i je dodala zlati nakit in črne sandale z naramnicami.

Prav v tem je največja zanimivost njenega tokratnega videza. Namesto krojenih nosečniških oblek ali oprijetih kosov je izbrala udobje in ohlapnejše kroje, trebušček pa pustila v ospredju.

Anne Hathaway je navdušila z ležernim videzom.
Anne Hathaway je navdušila z ležernim videzom.FOTO: Profimedia

Le dan prej popolnoma drugačna podoba

Zanimivo je, da je Anne le dan prej pokazala povsem drugačen pristop k nosečniški modi.

Na dogodku Bulgari med newyorškim tednom mode se je pojavila v dolgi lila obleki Alexander McQueen brez naramnic. Elegantno kreacijo je dopolnila z zlatimi sandali z visoko peto, bleščečo ogrlico z vijoličnim kamnom, urejeno pričesko in izrazito rdečo šminko. Tudi takrat je bil nosečniški trebušček pomemben del celotnega videza.

Anne Hathaway v bolj glamurozni različici.
Anne Hathaway v bolj glamurozni različici.FOTO: Profimedia

Nosečniška moda je lahko tudi udobna

Njeni dosedanji videzi segajo od zelo elegantnih kreacij do bolj igrivih in sproščenih kombinacij.

Avgusta je na premieri filma The End of Oak Street nosila posebno oblikovan svetlo moder top z izrazitim krojem in ga kombinirala s širokimi kavbojkami ter visokimi petami. Tudi takrat je šlo za kombinacijo, ki je povezovala poudarjen nosečniški trebušček in bolj sproščen kos, kot so kavbojke.

Anne Hathaway
Anne HathawayFOTO: Profimedia

Zdi se, da igralka s svojimi videzi dokazuje, da nosečniška moda ni nujno omejena na klasične nosečniške obleke. Tudi široke kavbojke, ohlapna srajca in nekaj dobro izbranih dodatkov lahko ustvarijo urejen videz, hkrati pa ostanejo precej bolj sproščeni.

Hathawayjeva je sicer junija potrdila, da z možem Adamom Shulmanom pričakujeta tretjega otroka. Par ima že sinova Jonathana in Jacka.

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Vir: People, Vogue

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