Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka

V objavi je uporabila pesem "Baby, I'm Yours" , ob kateri se pojavi v svetli, sproščeni obleki in z roko nežno objame svoj trebuh. Njena preprosta, osebna objava je bila značilna za način, kako je tudi v preteklosti delila novice o svojih nosečnostih, neposredno in brez večjih medijskih napovedi. Gre za njenega tretjega otroka, ki ga pričakuje s soprogom Adamom Shulmanom .

Anne Hathaway je poročena z Adamom Shulmanom, ameriškim igralcem, producentom in oblikovalcem nakita. Par se je spoznal leta 2008, zaročil nekaj let kasneje in se leta 2012 poročil na intimni slovesnosti v Kaliforniji.

Shulman je v javnosti znan kot precej zasebna oseba in se redko pojavlja v medijih, čeprav spremlja Hathawayjevo na pomembnih dogodkih. Skupaj sta pogosto poudarjala, da želita družinsko življenje ohraniti čim bolj stran od Hollywooda.

Z njim ima Anne že dva sinova, Jonathana Rosebanksa Shulmana, rojenega leta 2016 in Jacka Shulmana, rojenega leta 2019.

Otroka sta večinoma izven javnosti, saj par zelo strogo varuje njuno zasebnost. Hathawayjeva je v intervjujih večkrat poudarila, da želi, da odraščata čim bolj "normalno", brez pritiska slave.