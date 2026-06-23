Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka

V objavi je uporabila pesem "Baby, I'm Yours", ob kateri se pojavi v svetli, sproščeni obleki in z roko nežno objame svoj trebuh. Njena preprosta, osebna objava je bila značilna za način, kako je tudi v preteklosti delila novice o svojih nosečnostih, neposredno in brez večjih medijskih napovedi. Gre za njenega tretjega otroka, ki ga pričakuje s soprogom Adamom Shulmanom.
Kdo je njen partner Adam Shulman?
Anne Hathaway je poročena z Adamom Shulmanom, ameriškim igralcem, producentom in oblikovalcem nakita. Par se je spoznal leta 2008, zaročil nekaj let kasneje in se leta 2012 poročil na intimni slovesnosti v Kaliforniji.
Shulman je v javnosti znan kot precej zasebna oseba in se redko pojavlja v medijih, čeprav spremlja Hathawayjevo na pomembnih dogodkih. Skupaj sta pogosto poudarjala, da želita družinsko življenje ohraniti čim bolj stran od Hollywooda.
Z njim ima Anne že dva sinova, Jonathana Rosebanksa Shulmana, rojenega leta 2016 in Jacka Shulmana, rojenega leta 2019.
Otroka sta večinoma izven javnosti, saj par zelo strogo varuje njuno zasebnost. Hathawayjeva je v intervjujih večkrat poudarila, da želi, da odraščata čim bolj "normalno", brez pritiska slave.
Njeno materinstvo in osebna izpoved
Igralka je v preteklosti odkrito govorila o tem, da materinstvo ni vedno idealizirano in da vključuje tudi težke trenutke. Po poročanju tujih medijev je razkrila tudi osebne izkušnje z izgubo nosečnosti, kar je dodatno vplivalo na njen bolj odprt, a hkrati zaščitniški odnos do družine. Kljub temu pogosto poudarja, da ji je materinstvo prineslo stabilnost in novo življenjsko perspektivo.
Njena objava je sprožila številne čestitke znanih osebnosti in oboževalcev po vsem svetu. Mediji so izpostavili tudi dejstvo, da Hathawayjeva trenutno doživlja zelo intenzivno karierno obdobje, saj nastopa v več velikih filmskih projektih.
Vir: People.com
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