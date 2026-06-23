Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
23. 06. 2026 04.00

Hollywoodska igralka Anne Hathaway je razkrila, da s soprogom Adamom Shulmanom pričakujeta tretjega otroka. Novico je sporočila z ljubkim videom na Instagramu, v katerem pokaže nosečniški trebušček in se nasmehne pred kamero. Video je hitro obšel svet, saj gre za eno najbolj odmevnih zvezdniških nosečnosti tega poletja.

Anne Hathaway in Adam Shulman

V objavi je uporabila pesem "Baby, I'm Yours", ob kateri se pojavi v svetli, sproščeni obleki in z roko nežno objame svoj trebuh. Njena preprosta, osebna objava je bila značilna za način, kako je tudi v preteklosti delila novice o svojih nosečnostih, neposredno in brez večjih medijskih napovedi. Gre za njenega tretjega otroka, ki ga pričakuje s soprogom Adamom Shulmanom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je njen partner Adam Shulman?

Anne Hathaway je poročena z Adamom Shulmanom, ameriškim igralcem, producentom in oblikovalcem nakita. Par se je spoznal leta 2008, zaročil nekaj let kasneje in se leta 2012 poročil na intimni slovesnosti v Kaliforniji.

Shulman je v javnosti znan kot precej zasebna oseba in se redko pojavlja v medijih, čeprav spremlja Hathawayjevo na pomembnih dogodkih. Skupaj sta pogosto poudarjala, da želita družinsko življenje ohraniti čim bolj stran od Hollywooda.

Z njim ima Anne že dva sinova, Jonathana Rosebanksa Shulmana, rojenega leta 2016 in Jacka Shulmana, rojenega leta 2019.

Otroka sta večinoma izven javnosti, saj par zelo strogo varuje njuno zasebnost. Hathawayjeva je v intervjujih večkrat poudarila, da želi, da odraščata čim bolj "normalno", brez pritiska slave.

Igralko v javnosti redko vidimo z možem Adamom Shulmanom.
Igralko v javnosti redko vidimo z možem Adamom Shulmanom.FOTO: Profimedia

Njeno materinstvo in osebna izpoved

Igralka je v preteklosti odkrito govorila o tem, da materinstvo ni vedno idealizirano in da vključuje tudi težke trenutke. Po poročanju tujih medijev je razkrila tudi osebne izkušnje z izgubo nosečnosti, kar je dodatno vplivalo na njen bolj odprt, a hkrati zaščitniški odnos do družine. Kljub temu pogosto poudarja, da ji je materinstvo prineslo stabilnost in novo življenjsko perspektivo.

Njena objava je sprožila številne čestitke znanih osebnosti in oboževalcev po vsem svetu. Mediji so izpostavili tudi dejstvo, da Hathawayjeva trenutno doživlja zelo intenzivno karierno obdobje, saj nastopa v več velikih filmskih projektih.

Zvezdnica svetuje, kako uskladiti modo in življenje z dvema sinovoma
Preberi še
Zvezdnica svetuje, kako uskladiti modo in življenje z dvema sinovoma
Po otrocih se je njeno življenje obrnilo na glavo
Preberi še
Po otrocih se je njeno življenje obrnilo na glavo

Vir: People.com

Anne Hathaway nosečnost slavne mame družina Adam Shulman
Prejšnji članek
Svet slavnih

Sodišče mu je prepovedalo skupno kopanje s triletno hčerko

Naslednji članek
Intervju

Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu

24ur.com Anne Hathaway bo znova zibala: pričakuje rojstvo tretjega otroka
24ur.com 'Naslednje poglavje, materinstvo': znana ameriška manekenka noseča
24ur.com Lindsay Lohan v kopalkah pokazala nosečniški trebušček
Bibaleze.si Sofia Richie razkrila veselo novico: v pričakovanju drugega otroka
24ur.com Lea Michele bo drugič mama
24ur.com Igralka Mandy Moore pričakuje tretjega otroka
24ur.com Indira Ekić je noseča: 'Spol bova razkrila, ko se vrneva domov'
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1768