Zvezdnica tik pred porodom

Anna Kournikova in Enrique Iglesias, ki sta v romantični zvezi že več kot dve desetletji, vzgajata tri otroke – sedemletna dvojčka Lucy in Nicholasa ter petletno Mary. Četrti otrok pa naj bi se rodil že konec tega leta.
Teniška igralka je bila v Miamiju fotografirana skupaj s hčerko, nosila je udobna oblačila – široko trenirko, pulover, sončna očala in oprijeto majico, ki je razkrivala njen nosečniški trebušček.
Čeprav uradne izjave para o nosečnosti še ni, španski medij Hola! poroča, da nosečnost poteka dobro in da sta oba starša zelo vesela razširitve družine.
Par se nikoli ni uradno poročil, vendar Anna uporablja priimek Iglesias in pogosto nosi diamantni prstan na prstancu, kar nakazuje, da sta morda poročena v zasebnem krogu.
Kournikova in Iglesias živita na Floridi, kjer vzgajata svoje otroke stran od medijskega blišča. Čeprav glasbenik še vedno aktivno koncertira in ustvarja glasbo, se Anna večinoma posveča družini.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV