Zvezdnica tik pred porodom

B.R.
Svet slavnih 0
19. 12. 2025 02.44

Anna Kournikova, nekdanja svetovna teniška zvezdnica, je bila opažena v Miamiju z velikim trebuščkom, kar je sprožilo medijske govorice, da sta skupaj s partnerjem Enriquejem Iglesiasom že zelo blizu poroda.

Anna Kournikova

Anna Kournikova in Enrique Iglesias, ki sta v romantični zvezi že več kot dve desetletji, vzgajata tri otroke – sedemletna dvojčka Lucy in Nicholasa ter petletno Mary. Četrti otrok pa naj bi se rodil že konec tega leta.

Teniška igralka je bila v Miamiju fotografirana skupaj s hčerko, nosila je udobna oblačila – široko trenirko, pulover, sončna očala in oprijeto majico, ki je razkrivala njen nosečniški trebušček.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav uradne izjave para o nosečnosti še ni, španski medij Hola! poroča, da nosečnost poteka dobro in da sta oba starša zelo vesela razširitve družine.

Par se nikoli ni uradno poročil, vendar Anna uporablja priimek Iglesias in pogosto nosi diamantni prstan na prstancu, kar nakazuje, da sta morda poročena v zasebnem krogu.

Kournikova in Iglesias živita na Floridi, kjer vzgajata svoje otroke stran od medijskega blišča. Čeprav glasbenik še vedno aktivno koncertira in ustvarja glasbo, se Anna večinoma posveča družini.

