Zvezdnica tik pred porodom

Anna Kournikova in Enrique Iglesias, ki sta v romantični zvezi že več kot dve desetletji, vzgajata tri otroke – sedemletna dvojčka Lucy in Nicholasa ter petletno Mary. Četrti otrok pa naj bi se rodil že konec tega leta.

Teniška igralka je bila v Miamiju fotografirana skupaj s hčerko, nosila je udobna oblačila – široko trenirko, pulover, sončna očala in oprijeto majico, ki je razkrivala njen nosečniški trebušček.