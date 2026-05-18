Slovenska vplivnica prvič postala mamica

S.B.
Svet slavnih
18. 05. 2026 09.49

Slovenska vplivnica Anja Sivec je svojim sledilcem sporočila eno najlepših življenjskih novic, postala je mamica. Ob ganljivi objavi je razkrila tudi ime svoje deklice, ki sta jo s partnerjem poimenovala Mila Rae.

anja sivec

Ob fotografiji je Anja zapisala: "In nenadoma je svet postal tišji. Kot da je vse čakalo nate. Ko prvič zadiha nekdo, ki je bil do včeraj le utrip pod tvojim srcem."

Objava je hitro požela ogromno odzivov, čestitk in lepih želja. Mnogi sledilci so zapisali, da jih je njeno iskreno in nežno sporočilo ganilo do solz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Anja Sivec je v zadnjih mesecih s svojimi sledilci delila utrinke nosečnosti, zdaj pa je odprla povsem novo življenjsko poglavje. Mala Mila Rae je na svet prijokala 2. maja 2026, kot je vplivnica zapisala v objavi.

"V enem samem trenutku sva postala nekaj, česar z besedami ne znava razložiti," je še zapisala novopečena mamica in s tem povzela občutke, ki jih ob rojstvu otroka doživljajo številni starši.

