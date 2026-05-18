Slovenska vplivnica prvič postala mamica

Ob fotografiji je Anja zapisala: "In nenadoma je svet postal tišji. Kot da je vse čakalo nate. Ko prvič zadiha nekdo, ki je bil do včeraj le utrip pod tvojim srcem."
Objava je hitro požela ogromno odzivov, čestitk in lepih želja. Mnogi sledilci so zapisali, da jih je njeno iskreno in nežno sporočilo ganilo do solz.
Anja Sivec je v zadnjih mesecih s svojimi sledilci delila utrinke nosečnosti, zdaj pa je odprla povsem novo življenjsko poglavje. Mala Mila Rae je na svet prijokala 2. maja 2026, kot je vplivnica zapisala v objavi.
"V enem samem trenutku sva postala nekaj, česar z besedami ne znava razložiti," je še zapisala novopečena mamica in s tem povzela občutke, ki jih ob rojstvu otroka doživljajo številni starši.
