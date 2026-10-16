Anja Ramšak uživa v materinstvu: poglejte ta nežen trenutek

Anja je z angleškim zapisom namignila tudi na novo življenjsko obdobje. Izraz "mom era" je namreč priljubljen predvsem med oboževalci Taylor Swift , ki pogosto govorijo o različnih življenjskih obdobjih kot o svojih "erah" .

Ganljiv in hkrati igriv utrinek razkriva eno najlepših plati materinstva, drobne trenutke bližine, ko se mama in dojenčica šele spoznavata, glasba pa postane del njunega skupnega sveta.

Z možem Matevžem Homovcem Ramšakom sta se razveselila hčerke Leni, prihod deklice pa je bil zanju še posebej težko pričakovan, saj je voditeljica že med nosečnostjo odkrito spregovorila o njuni poti do starševstva.

Zdaj, ko je Leni že v njenem naročju, Anja odkriva povsem novo življenjsko poglavje. In kot kaže, bo v njem pomembno mesto dobila tudi glasba.

Namesto radijskih valov so zdaj v ospredju bližina, prvi skupni spomini in drobni rituali z Leni. In če bo deklica odraščala ob maminih najljubših pesmih, bo morda tudi sama nekoč znala na pamet kakšen refren Taylor Swift.