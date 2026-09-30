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Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica

B.R.
Svet slavnih 0
30. 09. 2026 07.57

Priljubljena radijska voditeljica Anja H. Ramšak in njen mož Matevž Homovec Ramšak sta postala starša. Na svet je prijokala deklica Leni, ki sta jo starša javnosti predstavila s prikupno fotografijo in kratkim zapisom.

Anja H. Ramšak
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Za Anjo H. Ramšak, ki jo poslušalci poznajo kot radijsko voditeljico Radia 1 in članico ekipe Denis Avdić Showa, se je začelo novo in prav posebno življenjsko poglavje. Z možem Matevžem Homovcem Ramšakom sta se razveselila rojstva hčerke Leni. Deklica se je rodila v Postojni.

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Njuno ljubezensko zgodbo je pomemben mejnik zaznamoval že leta 2024, ko sta se poročila. Takrat je razkrila, da je bila poroka majhna in intimna, izbrala pa sta si zanimiv datum – petek, 13.

Marca letos pa je Anja razkrila, da je noseča in da z Matevžem pričakujeta prvega otroka. Veselje ob prihodu novega družinskega člana je tako zdaj dobilo najlepši možni epilog.

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