Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica

Za Anjo H. Ramšak, ki jo poslušalci poznajo kot radijsko voditeljico Radia 1 in članico ekipe Denis Avdić Showa, se je začelo novo in prav posebno življenjsko poglavje. Z možem Matevžem Homovcem Ramšakom sta se razveselila rojstva hčerke Leni. Deklica se je rodila v Postojni.
Njuno ljubezensko zgodbo je pomemben mejnik zaznamoval že leta 2024, ko sta se poročila. Takrat je razkrila, da je bila poroka majhna in intimna, izbrala pa sta si zanimiv datum – petek, 13.
Marca letos pa je Anja razkrila, da je noseča in da z Matevžem pričakujeta prvega otroka. Veselje ob prihodu novega družinskega člana je tako zdaj dobilo najlepši možni epilog.
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