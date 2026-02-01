Kaj je prisililo Angelino Jolie, da zapušča ZDA?

Za Angelino Jolie so njeni otroci vedno bili srce njenega življenja. Njeno materinstvo je pogosto opisovala kot največjo srečo in smisel svojega obstoja. Kot so poročali različni mediji, je Angelina v zadnjem času razmišljala o premiku iz ZDA, predvsem zato, da bi svojim otrokom zagotovila mirnejše in bolj stabilno okolje zunaj hollywoodskega vrveža.

Njeni otroci, stari od najstniških let do odraslosti, so že bili vključeni v mednarodno življenje: obiskovali so šole v različnih državah in bili del družine, ki se pogosto seli. Angelina želi, da njihovo življenje ostane čim bolj normalno, tudi če to pomeni selitev in spremembo življenjskega sloga, so zapisali na spletni strani medijskih virov.

Angelina Jolie je že večkrat dejala, da se v Los Angelesu in Hollywoodu ne počuti več povsem doma. Kot je poročal spletni portal Yahoo, je prodala del svojih nepremičnin v ZDA in razmišlja o življenju, ki ni osredotočeno na filmsko industrijo, ampak na družino in zasebnost.

Za zvezdnico odločitev o življenju v tujini ni samo praktična, gre za skrb za otroke in njihovo dobrobit, obenem pa ji omogoča, da ohrani svojo svobodo in mir.