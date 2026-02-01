Bibaleze.si
Kaj je prisililo Angelino Jolie, da zapušča ZDA?

B.R.
Svet slavnih 2
01. 02. 2026 03.27

Angelina Jolie, ena najbolj legendarnih hollywoodskih igralk, je znova v središču pozornosti, a tokrat ne zaradi filmov ali nagrad, temveč zaradi družinskih prioritet in velike življenjske odločitve, ki bi lahko spremenila njen vsakdan.

Angelina Jolie in njen sin Maddox.

Družina na prvem mestu

Za Angelino Jolie so njeni otroci vedno bili srce njenega življenja. Njeno materinstvo je pogosto opisovala kot največjo srečo in smisel svojega obstoja. Kot so poročali različni mediji, je Angelina v zadnjem času razmišljala o premiku iz ZDA, predvsem zato, da bi svojim otrokom zagotovila mirnejše in bolj stabilno okolje zunaj hollywoodskega vrveža.

Angelina Jolie z otroki
Angelina Jolie z otroki FOTO: Profimedia

Njeni otroci, stari od najstniških let do odraslosti, so že bili vključeni v mednarodno življenje: obiskovali so šole v različnih državah in bili del družine, ki se pogosto seli. Angelina želi, da njihovo življenje ostane čim bolj normalno, tudi če to pomeni selitev in spremembo življenjskega sloga, so zapisali na spletni strani medijskih virov.

Premik iz Hollywooda

Angelina Jolie je že večkrat dejala, da se v Los Angelesu in Hollywoodu ne počuti več povsem doma. Kot je poročal spletni portal Yahoo, je prodala del svojih nepremičnin v ZDA in razmišlja o življenju, ki ni osredotočeno na filmsko industrijo, ampak na družino in zasebnost.

Za zvezdnico odločitev o življenju v tujini ni samo praktična, gre za skrb za otroke in njihovo dobrobit, obenem pa ji omogoča, da ohrani svojo svobodo in mir.

Pravni in osebni izzivi

Družinske spremembe so še toliko bolj pomembne, ker Angelina še vedno sodeluje v pravnih postopkih z nekdanjim soprogom Bradom Pittom, vključno z delitvijo premoženja in posestva v Franciji.

Po osmih letih pravnih bojev končno dosegla ločitev
Preberi še
Po osmih letih pravnih bojev končno dosegla ločitev
Po izgubi očeta zapušča Hrvaško: v Sloveniji našla zavetje pri srčni družini
Preberi še
Po izgubi očeta zapušča Hrvaško: v Sloveniji našla zavetje pri srčni družini
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Angelina Jolie selitev ZDA družina otrok
Prejšnji članek
Svet slavnih

Nečakinja Nataši Bokal: Bila si moj tretji starš

Naslednji članek
Svet slavnih

Zvezdnik pri 57 letih osmič očka

Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BoriSe 01. 02. 2026 09.48
+1
A je sploh kateti zares njen?
ODGOVORI
1 0
Big M 01. 02. 2026 08.11
-1
Vau, tu jo poveličujete kot neko svetnico! Ma dej!
ODGOVORI
0 1
