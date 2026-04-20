Znana Slovenca objavila nove družinske fotografije

Priljubljeni slovenski glasbenik Anej Piletič in njegova ljubka soproga Iza, že dolgo veljata za enega najbolj usklajenih parov na slovenski sceni. Njuna zgodba ni le zgodba o ljubezni, temveč tudi o partnerstvu, ki temelji na medsebojni podpori, ustvarjalnosti in skupnih vrednotah.
V številnih intervjujih sta večkrat poudarila, da je ključ do njunega odnosa iskrena komunikacija ter spoštovanje individualnosti drug drugega, kar jima omogoča, da rasteta tako kot posameznika kot tudi kot par.
Njuna ljubezen se je skozi leta razvijala pred očmi javnosti, a kljub prepoznavnosti uspešno ohranjata določeno mero zasebnosti. Prav zato so trenutki, ki jih delita s sledilci, še toliko bolj dragoceni. Rojstvo hčerke Ave Ele je njuno vez še dodatno poglobilo in v njuno življenje prineslo novo dimenzijo, starševstvo.
Ob polletnici male Ave Ele sta Iza in Anej objavila čudovite fotografije, ki prikazujejo vsakdanje, a hkrati neprecenljive trenutke družinskega življenja. Na njih je videti igrivost, toplino in povezanost, ki vlada v njunem domu. Malčica, ki s svojim nasmehom očitno že osvaja srca, pa je vsekakor središče njunega sveta.
Šestmesečna Ava Ela tako že zdaj piše svojo prvo, najlepšo življenjsko zgodbo, obdana z ljubeznijo, glasbo in toplino doma, ki ga zanjo ustvarjata njena starša. Čeprav je še majhna, je jasno, da je prav ona tista, ki njun vsakdan bogati z novimi pomenljivimi trenutki in navdihom, ki ga starša z veseljem delita tudi z drugimi.
