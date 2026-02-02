Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice

Zaročenka Luke Dončića , Anamaria Goltes , je s svojo zadnjo objavo na družbenih omrežjih stopila srca. Delila je namreč tri nove družinske fotografije, ki vključujejo obe hčerki, Gabrielo in Olivio , ter svojega zaročenca Luko Dončića. Najbolj je pritegnila pozornost fotografija, posneta v porodnišnici, na kateri so vsi štirje člani družine skupaj, le nekaj ur po rojstvu male Olivie.

Kljub vrhuncu sezone v ligi NBA in z njo povezanimi neizogibnimi profesionalnimi obveznostmi je Dončić pokazal izjemno predanost svoji družini. Zaradi prihoda druge hčerke je izpustil celo dve tekmi rednega dela lige NBA, kar v svetu profesionalnega športa, kjer je vsaka tekma ključnega pomena, ni lahka odločitev. Simbolični pomen njegovega očetovstva se je odrazil tudi na legendarnih supergah Jordan, ki jih nosi na tekmah; prvotni napis 'Gabriela' se je nadgradil v 'GO', kar zdaj predstavlja imeni obeh hčerk, Gabriele in Olivie.

Objava fotografij iz porodnišnice ni edina, saj je Anamaria v začetku leta delila tudi niz spominskih fotografij, ki kronološko prikazujejo njuno zvezo. Luka je Anamario spoznal pri rosnih 12 letih med počitnicami na Krku, pri čemer je njun prvi stik kmalu prerasel v nekaj več. Leta 2016 sta postala uradni par. Njuna zveza je vključevala selitev v Ameriko in gradnjo skupnega življenja čez ocean. Vrhunec te romantične zgodbe je bila zaroka julija 2023.