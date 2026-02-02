Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice

B.R.
Svet slavnih 0
02. 02. 2026 09.41

Anamaria Goltes je na družbenih omrežjih objavila tri do zdaj še nevidene fotografije družine, vključno s čudovitim utrinkom iz porodnišnice po rojstvu hčerke Olivie decembra lani.

Anamaria Goltes je na družbenih omrežjih objavila tri do zdaj še nevidene fotografije družine.

Zaročenka Luke Dončića, Anamaria Goltes, je s svojo zadnjo objavo na družbenih omrežjih stopila srca. Delila je namreč tri nove družinske fotografije, ki vključujejo obe hčerki, Gabrielo in Olivio, ter svojega zaročenca Luko Dončića. Najbolj je pritegnila pozornost fotografija, posneta v porodnišnici, na kateri so vsi štirje člani družine skupaj, le nekaj ur po rojstvu male Olivie.

Anamaria Goltes je na družbenih omrežjih objavila tri do zdaj še nevidene fotografije družine.
Anamaria Goltes je na družbenih omrežjih objavila tri do zdaj še nevidene fotografije družine. FOTO: Instagram

Očka Luka Dončić ni pozabil na svojo družino, čeprav je zvezda lige NBA!

Kljub vrhuncu sezone v ligi NBA in z njo povezanimi neizogibnimi profesionalnimi obveznostmi je Dončić pokazal izjemno predanost svoji družini. Zaradi prihoda druge hčerke je izpustil celo dve tekmi rednega dela lige NBA, kar v svetu profesionalnega športa, kjer je vsaka tekma ključnega pomena, ni lahka odločitev. Simbolični pomen njegovega očetovstva se je odrazil tudi na legendarnih supergah Jordan, ki jih nosi na tekmah; prvotni napis 'Gabriela' se je nadgradil v 'GO', kar zdaj predstavlja imeni obeh hčerk, Gabriele in Olivie.

Objava fotografij iz porodnišnice ni edina, saj je Anamaria v začetku leta delila tudi niz spominskih fotografij, ki kronološko prikazujejo njuno zvezo. Luka je Anamario spoznal pri rosnih 12 letih med počitnicami na Krku, pri čemer je njun prvi stik kmalu prerasel v nekaj več. Leta 2016 sta postala uradni par. Njuna zveza je vključevala selitev v Ameriko in gradnjo skupnega življenja čez ocean. Vrhunec te romantične zgodbe je bila zaroka julija 2023.

Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
Preberi še
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Preberi še
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Luka Dončić Anamaria Goltes Olivia Dončić Gabriela Dončić Družinska fotografija NBA Porodnišnica družinske fotografije Otroška oblačila rojstvo otroka olivia dončić
Prejšnji članek
Najstniki

Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje

Naslednji članek
Svet slavnih

Mati jo je poskušala ubiti – zvezdnica je preživela in postala legenda

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1500