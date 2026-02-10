Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu

Anamaria Goltes , partnerka Luke Dončića , je z objavo fotografije v vijoličnih dvodelnih kopalkah le dva meseca po rojstvu druge hčerke Olivie navdušila s svojim pogumom pokazati, kakšno je njeno telo po porodu – naravno, samozavestno in brez olepševanja.

Dva meseca po porodu se telo ženske še vedno intenzivno obnavlja. Čeprav se marsikatera mamica v tem času že počuti bolje in bolj domače v svojem telesu, strokovnjaki poudarjajo, da proces okrevanja še zdaleč ni zaključen. Kot poročajo na spletni strani Healthline, se poporodno obdobje pogosto razteza čez več mesecev, spremembe pa potekajo postopno in zelo individualno.

V prvih šestih do osmih tednih se maternica postopoma skrči nazaj na velikost pred nosečnostjo, kar je naraven proces, znan kot involucija. Na to, kako hitro se telo obnavlja, vplivajo hormonske spremembe, dojenje ter splošno počutje ženske. Na spletni strani American Pregnancy Association so zapisali, da je povsem normalno, če so v tem obdobju še vedno prisotne utrujenost, nihanja razpoloženja ali telesne spremembe.

Trebušne mišice in medenično dno potrebujejo več časa, da ponovno pridobijo moč in stabilnost, zato je mehkejši trebuh ali drugačna oblika telesa dva meseca po porodu nekaj povsem običajnega. Prav tako se lahko pojavijo izpadanje las, počasnejša vrnitev menstrualnega ciklusa ter nihanje telesne teže, zlasti pri ženskah, ki dojijo.

Strokovnjaki poudarjajo, da primerjanje z drugimi ni smiselno: vsako telo ima svoj ritem okrevanja. Dva meseca po porodu nista končni cilj, temveč pomemben vmesni korak na poti vračanja telesnega ravnovesja, sprejemanja sprememb in skrbi zase.