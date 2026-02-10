Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu

B.R.
Svet slavnih 0
10. 02. 2026 20.41

Le dva meseca po rojstvu druge hčerke je Anamaria Goltes delila fotografijo v kopalkah, s katero je pokazala svoje telo po porodu in navdušila sledilce.

Anamaria Goltes
Anamaria Goltes
Anamaria Goltes FOTO: Instagram

Anamaria Goltes, partnerka Luke Dončića, je z objavo fotografije v vijoličnih dvodelnih kopalkah le dva meseca po rojstvu druge hčerke Olivie navdušila s svojim pogumom pokazati, kakšno je njeno telo po porodu – naravno, samozavestno in brez olepševanja.

Telo ženske dva meseca po porodu

Dva meseca po porodu se telo ženske še vedno intenzivno obnavlja. Čeprav se marsikatera mamica v tem času že počuti bolje in bolj domače v svojem telesu, strokovnjaki poudarjajo, da proces okrevanja še zdaleč ni zaključen. Kot poročajo na spletni strani Healthline, se poporodno obdobje pogosto razteza čez več mesecev, spremembe pa potekajo postopno in zelo individualno.

V prvih šestih do osmih tednih se maternica postopoma skrči nazaj na velikost pred nosečnostjo, kar je naraven proces, znan kot involucija. Na to, kako hitro se telo obnavlja, vplivajo hormonske spremembe, dojenje ter splošno počutje ženske. Na spletni strani American Pregnancy Association so zapisali, da je povsem normalno, če so v tem obdobju še vedno prisotne utrujenost, nihanja razpoloženja ali telesne spremembe.

Trebušne mišice in medenično dno potrebujejo več časa, da ponovno pridobijo moč in stabilnost, zato je mehkejši trebuh ali drugačna oblika telesa dva meseca po porodu nekaj povsem običajnega. Prav tako se lahko pojavijo izpadanje las, počasnejša vrnitev menstrualnega ciklusa ter nihanje telesne teže, zlasti pri ženskah, ki dojijo.

Strokovnjaki poudarjajo, da primerjanje z drugimi ni smiselno: vsako telo ima svoj ritem okrevanja. Dva meseca po porodu nista končni cilj, temveč pomemben vmesni korak na poti vračanja telesnega ravnovesja, sprejemanja sprememb in skrbi zase.

Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Preberi še
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Preberi še
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo
Preberi še
Skrb zase po porodu: 5 preprostih ritualov, ki res delujejo
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Anamaria Goltes Luka Dončić po porodu kopalke manekenka Instagram starševstvo telo po porodu drugo porod družinsko življenje poporodno obdobje okrevanje telesa
Prejšnji članek
Svet slavnih

Lindsey Vonn o razkolu z očetom

Naslednji članek
Svet slavnih

Kraljeva družina v Bruneju praznuje: Prišla je nova princesa!

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522