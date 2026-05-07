Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
07. 05. 2026 10.29

Ana Marjolović, ki smo jo spremljali v hrvaškem resničnostnem šovu Gospodin Savršeni, še vedno priteguje veliko pozornosti gledalcev. Čeprav v oddaji ni našla srečnega konca s Petrom, je po koncu snemanja očitno obrnila nov list v življenju.

Ana

Hrvaški RTL poroča, da je Ana Marjolović po šovu Gospodin Savršeni (Sanjski moški Hrvaške) našla ljubezen, te dni pa je praznovala tudi svoj 30. rojstni dan. Na družbenih omrežjih je delila utrinke praznovanja, pozornost sledilcev pa je pritegnila predvsem njena ekstravagantna rojstnodnevna torta in glamurozna zabava.

Ana zdaj pričakuje novega družinskega člana s svojim partnerjem, ki je bil ob njej, ko je delala test nosečnosti. "Skupaj sva vstopila v kopalnico in skoraj sva se "stepla", kdo bo prvi videl rezultat, haha. Bil je zelo srečen in tako čustven, da so mu stekle solze, čeprav je že teden dni slutil zaradi mojih simptomov," je povedala v pogovoru za RTL.

"Počutim se dobro, vendar že imam simptome, predvsem utrujenost, stalno bi spala. Prav tako sem veliko bolj občutljiva in čustvena kot običajno, pa tudi nekoliko razdražljiva. Opazila sem tudi spremembe pri apetitu, začela sem jesti stvari, ki jih prej nisem, tako da sem na primer v enem dnevu pojedla sto' tortic, haha," je še v smehu dodala.

Ana
Ana FOTO: VOYO

"Že imava nekaj idej za ime otroka. Če bo deček, bo nosil ime po mojem pokojnem očetu. Če bo deklica, še nisva razmišljala o imenu, vendar je še čas in se tega veseliva," je še zaključila.

Ana je v oddaji veljala za eno najbolj opaznih tekmovalk. Gledalci so jo pogosto opisovali kot samozavestno, temperamentno in zelo direktno, zaradi česar je večkrat poskrbela za burne odzive tako med tekmovalkami kot na družbenih omrežjih.

Po koncu oddaje je ostala precej aktivna na Instagramu, kjer z oboževalci deli utrinke iz zasebnega življenja, potovanj in vsakdana. Po pisanju RTL-a naj bi danes uživala v precej bolj mirnem obdobju kot med snemanjem šova, številni sledilci pa opažajo, da je po oddaji videti srečnejša in bolj samozavestna kot kadarkoli prej.

Oddaja Gospodin Savršeni sicer ostaja ena najbolj gledanih regionalnih resničnostnih oddaj, tekmovalci pa tudi po koncu sezone pogosto ostanejo v središču zanimanja javnosti.

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni (Love Island) prihaja v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Prijavite se lahko TUKAJ.

 

 

Vir: rtl.hr

Ana Gospodin Savršeni resničnostni šovi znane osebnosti zasebno življenje
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bibaleze
