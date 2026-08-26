Ana Ivanović razkrila, kako vzgaja svoje tri sinove

Nekdanja vrhunska tenisačica, Ana Ivanović, ki je bila nekoč prva igralka sveta, je v ekskluzivnem intervjuju v oddaji (Ne)uspjeh prvaka voditelju Slavenu Biliću iskreno povedala, kakšne vrednote želi prenesti na svoje otroke in zakaj jim pri izbiri življenjske poti ne želi postavljati omejitev.

Otrokom ne želi določati njihove prihodnosti

Ana je povedala, da svojim sinovom ni želela posebej razlagati o svoji teniški karieri. Ko so bili mlajši, jih s tem ni želela obremenjevati, danes pa o njeni preteklosti že vedo več tudi zaradi prijateljev in šole. Njen pristop je precej jasen: otroci naj imajo možnost sami ugotoviti, kaj jih veseli. "Želim, da imajo svobodo izbire," je pojasnila in dodala, da je njena naloga predvsem, da jih usmerja k pravim vrednotam. Ali bodo izbrali šport ali kakšno povsem drugo področje, bo po njenem mnenju njihova odločitev. Prav tega si želi tudi zato, ker noče, da bi bili njeni otroci obremenjeni z dosežki svojih staršev. "Če jih vzgajam s temi vrednotami, jim ne bo pomembno, kdo so njihovi starši," je povedala v pogovoru.

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Šport je del njihovega vsakdana

Čeprav Ana sinov ne sili v tenis, je šport pri njih doma nekaj povsem vsakdanjega. Trije dečki so trenutno najbolj navdušeni nad nogometom, ukvarjajo pa se tudi s tekvondojem, plavanjem in smučanjem. Tudi tenis so že začeli spoznavati. Zanimivo je, da Ana za svoje sinove pravi, da bi jih morda celo bolj spodbujala k ekipnemu športu kot k tenisu. Razlog? Sama dobro ve, kako zahtevna je lahko pot vrhunskega individualnega športnika. Pri ekipnem športu je po njenem občutek skupnosti in podpore lahko pomemben dejavnik, ki športnikom olajša določene pritiske. Kljub temu poudarja, da odločitev ne bo sprejela namesto svojih otrok. Če bodo želeli igrati nogomet, jim bo omogočila najboljše pogoje, vendar se bodo morali za svoje rezultate dokazati sami.

icon-expand Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger FOTO: Profimedia

Pri tehnologiji ima zelo jasna pravila

Morda bo marsikaterega starša presenetilo, kako stroga so njena pravila glede tehnologije. Ana je povedala, da njeni sinovi nimajo svojih telefonov, iPada ali pametne ure. Tehnologiji jih za zdaj želi čim bolj odmakniti, saj meni, da jim v njihovih letih preprosto ni potrebna. Ob koncih tedna jim dovoli približno pol ure gledanja televizije, predvsem športa, ki ga imajo radi. Če želijo igrati igrice, jih lahko igrajo na njenem telefonu, ne pa na lastni igralni konzoli. "Res nasprotujem temu. Vem kako slabo lahko vpliva to na otroke," je povedala o zgodnji uporabi tehnologije.

icon-expand Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović FOTO: Profimedia

Pri večerji telefonov ni

Pri vzgoji se opira tudi na svojo lastno izkušnjo iz otroštva. Ana poudarja pomen skupnega časa in pogovora. Ko je čas za večerjo ali družinski obrok, pri njih ni televizije in telefonov. Takrat se sedi skupaj in pogovarja. Prav družinske navade, ki jih je poznala sama kot otrok, želi prenesti tudi na svoje sinove. Po njenem mnenju lahko starši včasih izberejo lažjo pot in otroku ponudijo telefon ali drugo napravo, vendar je pomembneje, da si vzamejo čas zanj in ga poslušajo.

Otroci vam vse povedo, samo poslušati jih morate

Ena od njenih najzanimivejših misli iz intervjuja je bila namenjena prav staršem. Ana meni, da morajo starši svoje otroke predvsem poslušati. Prepričana je, da jim otroci povedo veliko o svojih željah in o tem, katera pot jih zanima, če jim le damo dovolj prostora. Staršem zato svetuje, naj svoje ambicije postavijo nekoliko na stran in otrokom dovolijo, da razvijejo svojo lastno pot. Hkrati pa poudarja pomen doslednosti, discipline in vztrajnosti. Po njenem mnenju danes veliko otrok in mladih prehitro odneha, ker poskusijo več stvari, nato pa izgubijo fokus. Sama verjame, da je pomembno najti svojo pot in vztrajati, tudi ko postane težko.

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Njeno glavno vodilo? Vrednote pred dosežki

Otrokom želi dati trdne vrednote, vendar jim ne želi določiti njihove prihodnosti. Ne želi, da bi njeni sinovi živeli v senci njenih športnih uspehov ali očetove kariere. Želi, da sami ugotovijo, kdo so, kaj jih veseli in kaj želijo početi. Prav zato je njen pogled na vzgojo zanimiv tudi za starše, ki nimajo nič skupnega z vrhunskim športom. Otroku ni treba izbrati poti, ki jo poznajo starši. Njihova naloga je, kot pravi Ivanovićeva, predvsem ta, da mu pomagajo najti njegovo lastno pot.