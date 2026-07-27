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Bo njena hči nova hollywoodska zvezda? Amy Adams končno odgovorila

S.B.
Svet slavnih 0
27. 07. 2026 09.01

Čeprav je ena najbolj priznanih hollywoodskih igralk, Amy Adams zasebno življenje skrbno varuje. Tokrat pa je naredila redko izjemo in spregovorila o svoji 16-letni hčerki Aviani ter razkrila, ali jo mika igralska kariera.

amy in aviana adams

V pogovoru za revijo People ob zaključku promocije nove serije Cape Fear je 51-letna igralka Amy Adams povedala, da njena hči za zdaj še ni sprejela odločitve o svoji prihodnosti. Čeprav odrašča v ustvarjalni družini, je bolj kot sama igra zanima dogajanje v filmski produkciji.

"Zanima jo produkcija kot celota," je pojasnila Adamsova in dodala, da je pri šestnajstih letih še prezgodaj napovedovati, kakšno poklicno pot bo izbrala.

Aviana se v javnosti pojavlja zelo redko, v zadnjih mesecih pa je z mamo pritegnila precej pozornosti na pariškem tednu mode in na premieri serije Cape Fear.
Aviana se v javnosti pojavlja zelo redko, v zadnjih mesecih pa je z mamo pritegnila precej pozornosti na pariškem tednu mode in na premieri serije Cape Fear.FOTO: Profimedia

Aviana je sicer že okusila svet filma

Leta 2022 se je za kratek čas pojavila kot plesalka v filmu Sam & Kate, ki ga je režiral njen oče Darren Le Gallo. Kljub temu starša hčerki ne želita vsiljevati poti v zabavno industrijo, temveč ji puščata, da sama odkrije svoje interese.

Adamsova je razkrila tudi, da družina pri njenem delu deluje zelo povezano. Preden sprejme nov projekt, se z možem in hčerko pogovorijo o urnikih, snemanjih in potovanjih, saj želi, da pomembne odločitve sprejemajo skupaj. Posebej je hvaležna, da Aviana rada potuje in z veseljem spremlja starše na različnih lokacijah, kjer nastajajo njeni filmi in serije.

Igralka je sicer že večkrat poudarila, da želi hčerki omogočiti čim bolj običajno odraščanje stran od žarometov. Aviana se v javnosti pojavlja zelo redko, v zadnjih mesecih pa je z mamo pritegnila precej pozornosti na pariškem tednu mode in na premieri serije Cape Fear.

Vir: People.com

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