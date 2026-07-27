Kljub nosečnosti je stopila na veliki oder

Njena objava je hitro pritegnila pozornost, saj Amelie Lens trenutno pričakuje drugega otroka. DJ-ka je že pred časom razkrila, da je noseča z drugo deklico, pri čemer je poudarila, da se na prihajajočo širitev družine zelo veseli.

Na oder kljub nosečnosti

Amelie Lens je ena najbolj prepoznavnih imen svetovne techno scene. Kljub nosečnosti se ni povsem umaknila iz glasbenega sveta, temveč je prilagodila svoj urnik in nadaljevala nastope, ki ji veliko pomenijo. Sama je pojasnila, da med nastopi skrbi za počitek, prilagoditve in varnost, saj želi najti ravnovesje med kariero in materinstvom. Njeni oboževalci so bili navdušeni, ko se je pojavila na velikih festivalskih odrih, kjer je predstavila tudi svoj novi projekt AURA, avdiovizualni šov, ki združuje njeno glasbo, svetlobne učinke in posebno odrsko izkušnjo.

icon-expand Amelie Lens razkrila, kako usklajuje nosečnost in nastope pred tisoči oboževalcev. FOTO: Profimedia

AURA je zanjo posebno poglavje

Projekt AURA predstavlja enega pomembnejših trenutkov v karieri belgijske umetnice. Gre za koncept, ki ga povezuje tudi z njenim osebnim razvojem in novo življenjsko vlogo, materinstvom. Napovedala je tudi svoj prvi studijski album z naslovom AURA, ki naj bi izšel leta 2026. Na festivalu Tomorrowland njen nastop Amelie Lens presents AURA na odru Freedom Stage je veljal za enega izmed težko pričakovanih trenutkov večera.

"Nosečnost ni bolezen"

Amelie Lens je s svojo odločitvijo, da tudi v nosečnosti ostaja aktivna, odprla tudi širšo razpravo o tem, kako se ženske v ustvarjalnih poklicih soočajo z nosečnostjo in materinstvom. Sama je poudarila, da ji glasba daje energijo in da želi ob ohranjanju zdravja nadaljevati s tem, kar ljubi. Njeni oboževalci ji ob tem pošiljajo številne spodbudne komentarje, saj mnogi občudujejo, kako uspeva povezovati zahtevno glasbeno kariero in zasebno življenje.