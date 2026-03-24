Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo

Priljubljena ameriška igralka Amanda Seyfried je mama dveh otrok, hčerke Nine in sina Thomasa, in prav družina je igrala ključno vlogo pri odločitvi za življenje na podeželju. Namesto mestnega tempa danes živijo na kmetiji v Catskillsu, kjer skrbijo za številne živali, med drugim kokoši, koze, konje in psa. Igralka je večkrat odkrito spregovorila o tem, zakaj jo je podeželje tako pritegnilo. Kot pravi, ji življenje v naravi omogoča drugačen pogled na vsakdan in jo prizemlji: "Nič drugega ni pomembno, kot to, da jih je treba nahraniti," je za CBS News povedala o skrbi za živali, ki ji pomaga ohranjati fokus na zares pomembnih stvareh. Njihov vsakdan je precej drugačen od tipičnega hollywoodskega življenjskega sloga in življenja v mestu angelov. Življenje v Catskillsu vključuje delo na kmetiji, stik z naravo in veliko časa, preživetega skupaj kot družina.

Zakaj je zapustila mesto?

Igralka je večkrat poudarila, da jo je mestno življenje izčrpavalo. Odločitev za selitev je bila povezana predvsem s potrebo po miru in zasebnosti, željo po bolj uravnoteženem življenju z otroki in skrbjo za duševno zdravje družine. Podeželje ji po njenih besedah omogoča bolj umirjen tempo in notranje ravnovesje, ki ga v velikih mestih ni našla.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kaj takšno življenje prinaša otrokom?

Eden ključnih razlogov za selitev je bila tudi vzgoja otrok. Seyfriedova želi, da njena otroka odraščata v okolju, kjer bolje razumeta naravo in živali, razvijata občutek odgovornosti, spoznavata izvor hrane in živita preprostejše in pristnejše življenje. Kot je poudarila, želi, da se otroka naučita spoštovanja do živali in hrane ter pomena trajnostnega načina življenja.

Zakaj je podeželje lahko bolj zdrava izbira za družino?

Primer Amande Seyfried odraža širši trend. Vse več družin in tudi znanih osebnosti zapušča mesta zaradi kakovosti življenja.

Amanda Seyfried - zlati globusi 2026

Prednosti takšnega načina življenja vključujejo:

Boljše duševno zdravje Manj hrupa, manj stresa in več narave dokazano pozitivno vplivajo na počutje. Več časa za družino Oddaljenost od mestnega tempa omogoča bolj umirjen vsakdan in več skupnih trenutkov. Aktivno in zdravo življenje Otroci se več gibljejo na prostem, kar vpliva na njihovo fizično in psihično zdravje. Učenje skozi izkušnje Skrb za živali in naravo otroke uči odgovornosti, empatije in samostojnosti. Ravnovesje med kariero in družino Čeprav živi daleč od Hollywooda, Seyfriedova kariere ni opustila. Še vedno snema filme in serije, a projekte izbira premišljeno, tako da ji omogočajo čim več časa z družino.

Podeželski dom ji predstavlja varno zatočišče, kamor se vedno znova vrača po napornih snemanjih. Navdihujoča odločitev Amande Seyfried ni le zanimiv vpogled v življenje slavnih, temveč tudi opomnik, da sreča pogosto leži v preprostih stvareh: miru, naravi in času z najbližjimi. "Na podeželje sem se preselila že dolgo, preden sem si ustvarila družino. Bivanje tukaj je bila najboljša odločitev zaradi zasebnosti, miru in narave. Ponuja bolj uravnoteženo življenje kot mesto," je pred časom povedala za Forbes. Umik iz mestnega vrveža lahko pomeni korak k bolj uravnoteženemu, zdravemu in družinsko usmerjenemu življenju ne glede na to, ali gre za slavne osebnosti ali navadne smrtnike.