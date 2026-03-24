Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo

S.B.
Svet slavnih 0
24. 03. 2026 04.00

Hollywoodska igralka Amanda Seyfried se je že pred leti odločila za korenito življenjsko spremembo. Zapustila je mestni vrvež in si ustvarila dom na kmetiji v zvezni državi New York. Danes tam živi z možem, igralcem Thomasom Sadoskim, ter njunima dvema otrokoma in pravi, da je bila to ena najboljših odločitev v njenem življenju.

Amanda Seyfried

Priljubljena ameriška igralka Amanda Seyfried je mama dveh otrok, hčerke Nine in sina Thomasa, in prav družina je igrala ključno vlogo pri odločitvi za življenje na podeželju.

Namesto mestnega tempa danes živijo na kmetiji v Catskillsu, kjer skrbijo za številne živali, med drugim kokoši, koze, konje in psa.

Igralka je večkrat odkrito spregovorila o tem, zakaj jo je podeželje tako pritegnilo. Kot pravi, ji življenje v naravi omogoča drugačen pogled na vsakdan in jo prizemlji: "Nič drugega ni pomembno, kot to, da jih je treba nahraniti," je za CBS News povedala o skrbi za živali, ki ji pomaga ohranjati fokus na zares pomembnih stvareh.

Njihov vsakdan je precej drugačen od tipičnega hollywoodskega življenjskega sloga in življenja v mestu angelov. Življenje v Catskillsu vključuje delo na kmetiji, stik z naravo in veliko časa, preživetega skupaj kot družina.

Zakaj je zapustila mesto?

Igralka je večkrat poudarila, da jo je mestno življenje izčrpavalo. Odločitev za selitev je bila povezana predvsem s potrebo po miru in zasebnosti, željo po bolj uravnoteženem življenju z otroki in skrbjo za duševno zdravje družine.

Podeželje ji po njenih besedah omogoča bolj umirjen tempo in notranje ravnovesje, ki ga v velikih mestih ni našla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj takšno življenje prinaša otrokom?

Eden ključnih razlogov za selitev je bila tudi vzgoja otrok. Seyfriedova želi, da njena otroka odraščata v okolju, kjer bolje razumeta naravo in živali, razvijata občutek odgovornosti, spoznavata izvor hrane in živita preprostejše in pristnejše življenje.

Kot je poudarila, želi, da se otroka naučita spoštovanja do živali in hrane ter pomena trajnostnega načina življenja.

Zakaj je podeželje lahko bolj zdrava izbira za družino?

Primer Amande Seyfried odraža širši trend. Vse več družin in tudi znanih osebnosti zapušča mesta zaradi kakovosti življenja.

Amanda Seyfried - zlati globusi 2026
Amanda Seyfried - zlati globusi 2026FOTO: Profimedia

Prednosti takšnega načina življenja vključujejo:

Boljše duševno zdravje

Manj hrupa, manj stresa in več narave dokazano pozitivno vplivajo na počutje.

Več časa za družino

Oddaljenost od mestnega tempa omogoča bolj umirjen vsakdan in več skupnih trenutkov.

Aktivno in zdravo življenje

Otroci se več gibljejo na prostem, kar vpliva na njihovo fizično in psihično zdravje.

Učenje skozi izkušnje

Skrb za živali in naravo otroke uči odgovornosti, empatije in samostojnosti.

Ravnovesje med kariero in družino

Čeprav živi daleč od Hollywooda, Seyfriedova kariere ni opustila. Še vedno snema filme in serije, a projekte izbira premišljeno, tako da ji omogočajo čim več časa z družino.

Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Preberi še
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti

Podeželski dom ji predstavlja varno zatočišče, kamor se vedno znova vrača po napornih snemanjih. Navdihujoča odločitev Amande Seyfried ni le zanimiv vpogled v življenje slavnih, temveč tudi opomnik, da sreča pogosto leži v preprostih stvareh: miru, naravi in času z najbližjimi.

"Na podeželje sem se preselila že dolgo, preden sem si ustvarila družino. Bivanje tukaj je bila najboljša odločitev zaradi zasebnosti, miru in narave. Ponuja bolj uravnoteženo življenje kot mesto," je pred časom povedala za Forbes.

Umik iz mestnega vrveža lahko pomeni korak k bolj uravnoteženemu, zdravemu in družinsko usmerjenemu življenju ne glede na to, ali gre za slavne osebnosti ali navadne smrtnike.

Vir: 24ur, Story.hr, Forbes, People, CBS News

Amanda Seyfried kmetija družina podeželje hollywood
Prejšnji članek
Svet slavnih

Ga prepoznate? Otroški zvezdnik je zdaj odvetnik

Naslednji članek
Zdrav otrok

Življenje z otrokom, ki potrebuje več kot drugi

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1606