Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh

Britanska voditeljica, igralka in sodnica šova Britain's Got Talent Amanda Holden je iskreno spregovorila o svojem sinu Theoju, ki se je rodil mrtvorojen pri 28 tednih februarja 2011. Kljub temu da ga ni več med nami, Amanda trdno vztraja pri svoji vlogi matere treh otrok, saj je Theo del njene družine in njene identitete. V pogovoru z Alanom Carrom je dejala: "Vedno rečem, da sem mama treh. Ker to sem."

V pogovoru je Amanda opisala svojo pot skozi žalovanje in sprejemanje izgube. Kot so zapisali na spletni strani Hello! Magazine, je pojasnila, da ni krivila ne sebe ne boga, temveč je Theojevo kratko življenje sprejela kot dar, ki ji je bil le za kratek čas zaupan. Takšna refleksija ji je pomagala najti notranji mir in vključiti sina v svojo družino, čustva in identiteto matere.

Theo ostaja del družine poleg dveh hčera, Lexi (rojena 2006) in Hollie (rojena 2012). Amanda je v preteklosti večkrat javno spregovorila o tej tragediji in ob tem ustanovila tudi fundacijo Theo's Hope, ki podpira mame, ki so doživele podobno izgubo. Fundacija nudi čustveno in strokovno pomoč staršem, ki so izgubili otroka.