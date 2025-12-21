Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini

"Veliko sem razmišljala o tem, kako srečna sem, da me objema moja družina. Ne popolna različica, ampak prava. Ljudje, ki so ob meni, ko je vse glasno, kaotično ali negotovo. Tisti, ki poznajo mojo zgodovino, moje pomanjkljivosti in slabe navade – in me kljub temu ljubijo. Tisti, ki me nasmejijo, ko sem pozabila, kako se smejati, in me umirijo, ko se počutim izgubljeno," je ob fotografiji svoje družine zapisala igralka Alyssa Milano.
Dodala je še, da je družina prostor, kjer se ji ni treba pretvarjati: "Tam mi je dovoljeno biti utrujena, iskrena, čustvena, tiha, močna – prav vse. Tam ljubezen ni pogojna ali izmenjavana, preprosto je. Ljubim svojo družino. Je moje sidrišče, moja varnostna mreža in moja največja sreča."
Zvezdnica je mati dveh otrok, 14-letnega sina Mila Thomasa Bugliarija in 11-letne hčerke Elizabelle Dylan Bugliari, ki ju ima z možem Davidom Bugliarijem.
Igralka je v preteklih letih večkrat poudarila tudi pomen globokih in iskrenih pogovorov z otrokoma, saj meni, da je ključno, da se otroci učijo o svetu z odprtostjo in poštenostjo, a na način, ki je zanje primeren in čustveno spoštljiv.
