Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini

B.R.
Svet slavnih 0
21. 12. 2025 02.29

Igralka Alyssa Milano je na Instagramu delila iskren trenutek s svojo družino in navdušila sledilce s čustvenim zapisom. V objavi je izpostavila, kako pomembni so ji njeni najbližji in kako jo podpirajo v vseh življenjskih situacijah.

Alyssa Milano

"Veliko sem razmišljala o tem, kako srečna sem, da me objema moja družina. Ne popolna različica, ampak prava. Ljudje, ki so ob meni, ko je vse glasno, kaotično ali negotovo. Tisti, ki poznajo mojo zgodovino, moje pomanjkljivosti in slabe navade – in me kljub temu ljubijo. Tisti, ki me nasmejijo, ko sem pozabila, kako se smejati, in me umirijo, ko se počutim izgubljeno," je ob fotografiji svoje družine zapisala igralka Alyssa Milano.

Dodala je še, da je družina prostor, kjer se ji ni treba pretvarjati: "Tam mi je dovoljeno biti utrujena, iskrena, čustvena, tiha, močna – prav vse. Tam ljubezen ni pogojna ali izmenjavana, preprosto je. Ljubim svojo družino. Je moje sidrišče, moja varnostna mreža in moja največja sreča."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica je mati dveh otrok, 14-letnega sina Mila Thomasa Bugliarija in 11-letne hčerke Elizabelle Dylan Bugliari, ki ju ima z možem Davidom Bugliarijem.

Igralka je v preteklih letih večkrat poudarila tudi pomen globokih in iskrenih pogovorov z otrokoma, saj meni, da je ključno, da se otroci učijo o svetu z odprtostjo in poštenostjo, a na način, ki je zanje primeren in čustveno spoštljiv.

Alyssa Milano priznala, da je dvakrat splavila
Preberi še
Alyssa Milano priznala, da je dvakrat splavila
Alyssa Milano družina iskreni trenutki podpora ljubezen iskrenost starševstvo zvezdnica
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440