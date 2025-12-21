Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini

"Veliko sem razmišljala o tem, kako srečna sem, da me objema moja družina. Ne popolna različica, ampak prava. Ljudje, ki so ob meni, ko je vse glasno, kaotično ali negotovo. Tisti, ki poznajo mojo zgodovino, moje pomanjkljivosti in slabe navade – in me kljub temu ljubijo. Tisti, ki me nasmejijo, ko sem pozabila, kako se smejati, in me umirijo, ko se počutim izgubljeno," je ob fotografiji svoje družine zapisala igralka Alyssa Milano.

Dodala je še, da je družina prostor, kjer se ji ni treba pretvarjati: "Tam mi je dovoljeno biti utrujena, iskrena, čustvena, tiha, močna – prav vse. Tam ljubezen ni pogojna ali izmenjavana, preprosto je. Ljubim svojo družino. Je moje sidrišče, moja varnostna mreža in moja največja sreča."