Alyson Le Borges se je rodila 4. septembra 1986 v Parizu. Je hči Anthonyja Delona, najstarejšega sina legendarnega igralca, in Marie-Hélène Le Borges, nekdanje plesalke v slovitem pariškem kabaretu Crazy Horse. Čeprav bi si marsikdo predstavljal, da je odraščala obdana z bliščem in privilegiji slavne družine, je bila njena izkušnja precej drugačna.

Odraščala je brez očeta

Alyson je večino otroštva preživela z materjo v Neuilly-sur-Seine, predmestju Pariza. Njen oče Anthony je dolgo ni priznal kot svoje hčerke. O njenem obstoju je javno spregovoril šele v avtobiografiji Le Premier Maillon, ki je izšla leta 2008. Alyson je pozneje sprožila pravni postopek za priznanje očetovstva, po katerem je bil s testom potrjen biološki odnos. Anthony je o tem leta spregovoril tudi za revijo Paris Match. Priznal je, da ga je postopek prizadel in da je dolgo čutil zamero. Sčasoma sta vendarle našla skupni jezik. Anthony se je odločil, da želi nadoknaditi zamujeni čas, hčerko pa je predstavil tudi njenima polsestrama Lou in Liv, ki ju ima iz zakona s Sophie Clerico. Tudi odnos z dedkom Alainom Delonom se je začel pozneje. Alyson ga je prvič spoznala, ko je bila stara komaj 11 let.

icon-expand Anthony Delon dolgo časa ni priznal svoje hčerke. FOTO: Profimedia

Želela si je postati igralka

Alyson je že kot deklica sanjala o igralskem poklicu. Prvo igralsko izkušnjo je dobila pri enajstih letih v televizijskem filmu L'Île bleue režiserke Nadine Trintignant, v katerem sta nastopila tudi Pierre Arditi in Anouk Aimée. Po končani srednji šoli je za eno leto odšla v London, nato pa se vrnila v Pariz, kjer je obiskovala igralsko šolo Cours Simon. Da bi si lahko financirala izobraževanje in življenjske stroške, je morala tudi delati. Pozneje se je preselila v Los Angeles, kjer je nadaljevala igralsko izobraževanje in iskala nove priložnosti v filmskem svetu.

icon-expand Alyson si je tudi sama prizadevala postati igralka. FOTO: Profimedia

Uveljavila se je tudi kot manekenka

Poleg igralstva jo je pritegnil tudi svet mode. Alyson je sodelovala s priznanimi fotografi, pozirala za modne revije in se pojavila v kampanjah znanih blagovnih znamk. Med drugim je sodelovala z italijansko znamko spodnjega perila Intimissimi, njene fotografije pa so objavili tudi v revijah Vanity Fair Italia in Grazia. Več pozornosti je pritegnila tudi na filmskem festivalu v Cannesu leta 2013, kjer se je pojavila na rdeči preprogi ob premieri filma Blood Ties. S svojo eleganco in izrazitimi potezami je hitro pritegnila fotografske objektive. Čeprav je njena družina tesno povezana s filmskim svetom, Alyson ni želela graditi kariere zgolj na slavnem priimku. Ohranila je materin priimek Le Borges in se poskušala uveljaviti s svojim delom.

icon-expand Mnogi jo primerjajo z njenim dedkom, slavnim francoskim igralcem, Alainom Delonom. FOTO: Profimedia

Vnukinja, ki ne išče pozornosti