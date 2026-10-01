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Hčerka je prava kopija slavne mame

S.B.
Svet slavnih 0
01. 10. 2026 01.15

Ko je igralka Alyson Hannigan objavila novo fotografijo s svojo 14-letno hčerko Keevo, so se njeni sledilci za trenutek vprašali, ali gledajo mamo in hčerko ali dve sestri. Podobnost med njima je namreč res osupljiva.

Alyson Hannigan
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Zvezdnico poznamo kot prikupno Lily Aldrin iz serije How I Met Your Mother in kot Willow Rosenberg iz kultne serije Buffy, izganjalka vampirjev. Danes je 52-letna igralka predvsem mama dveh deklet, a ob zadnji fotografiji je pozornost znova pritegnila njena neverjetna podobnost z mlajšo hčerko.

Alyson je na Instagramu objavila fotografije z izleta na dogodek znamke Jellycat v Los Angelesu. Med njimi je tudi selfie s Keevo, ki je hitro postal prava uspešnica med njenimi sledilci.

Kot bi gledali dve Alyson

Na fotografiji imata mama in hči podobno pričesko, enak odtenek rdečkastih las, podobno obliko obraza in zelo podoben nasmeh. Prav slednje je sledilce najbolj osupnilo.

Komentarji so se hitro napolnili s primerjavami, da sta videti kot dvojčici oziroma da je Keeva prava mini Alyson. Eden od sledilcev je zapisal, da je to njena točna dvojčica, drugi pa je šaljivo pripomnil, da vidi kar dve Alyson.

Podobnost so opazili tudi ob prejšnjih fotografijah, vendar je bila na tokratnem selfiju še posebej očitna, saj sta mati in hči druga ob drugi pozirali od blizu.

In čeprav je Keeva še najstnica, je jasno, da je iz leta v leto bolj podobna svoji slavni mami.

Alyson Hannigan s hčerko.
Alyson Hannigan s hčerko.FOTO: Profimedia

Dve hčerki, dve najstnici

Alyson Hannigan ima z igralcem Alexisom Denisofom dve hčerki. Starejša Satyana je stara 17 let, Keeva pa 14.

Par se je spoznal med snemanjem serije Buffy, izganjalka vampirjev, kjer sta oba nastopala. Poročila sta se leta 2003 in skupaj vzgajata hčerki.

Družina je sicer precej bolj zasebna, kot bi morda pričakovali od hollywoodskih zvezdnikov. Alyson občasno objavi kakšen utrinek iz njihovega vsakdana, dekleti pa se na družbenih omrežjih ne pojavljata ves čas.

Tokratni družinski izlet pa je bil očitno nekaj posebnega.

Za posebno presenečenje je poskrbela starejša hčerka

Čeprav Satyane na dogodku ni bilo, je bila tudi ona del objave.

Alyson je pokazala svojo posebno manikuro z motivi Jellycata in razkrila, da ji jo je naredila prav njena starejša hčerka. Svojo hčerko je ob tem ponosno označila za pravo umetnico v družini.

Zdi se, da dekleti tako ne podedujeta le videza svojih slavnih staršev, ampak imata tudi vsaka svoje talente.

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Keeva je pred kratkim naredila še en velik korak

Za 14-letno Keevo je letošnje leto pomembno tudi zaradi šole. Pred kratkim je namreč začela obiskovati srednjo šolo.

Alyson je ob tem objavila fotografijo hčerke z napisom, povezanim s pesmijo Taylor Swift So High School, in razkrila, da imata zdaj obe njeni dekleti status srednješolk.

Za mamo, ki je svoje otroke nekoč držala v naročju, je to zagotovo eden tistih trenutkov, ko se zdi, da je čas minil veliko prehitro.

Od Willow do mame dveh najstnic

Alyson Hannigan je svojo igralsko pot začela že kot mlada igralka, širša javnost pa si jo je zapomnila predvsem po vlogi Willow v Buffy, izganjalka vampirjev. Pozneje je kot Lily Aldrin navduševala v priljubljeni seriji How I Met Your Mother, nastopila pa je tudi v filmski franšizi Ameriška pita.

Danes je njeno življenje precej drugačno od tistega, ki smo ga spremljali na televizijskih zaslonih. Namesto televizijskih kamer so pogosto v ospredju njeni družinski trenutki.

Vir: People.com

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