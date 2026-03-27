Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica

Alka Vuica je ena najbolj prepoznavnih osebnosti hrvaške glasbene in medijske scene. Znana je kot pevka, tekstopiska in televizijska osebnost, ki je v svoji karieri sodelovala s številnimi velikimi imeni regionalne glasbe. Njene pesmi združujejo pop, šanson in elemente mediteranskega melosa. S svojim prepoznavnim glasom in karizmo je ostala prisotna na glasbeni sceni več desetletij.
Pomemben del njenega življenja predstavlja njen sin, Arian Vuica. Čeprav Alka pogosto nastopa v javnosti, je svojega sina večinoma poskušala zaščititi pred pretirano medijsko izpostavljenostjo.Tokrat pa mu je namenila ganljivo čestitko ob njegovem rojstnem dnevu.
Arian je glasbeni producent, njegova srčna izbranka Dora Šitum, pa je 28-letna akademska slikarka, vizažistka in lastnica studia. Njun prvorojenec naj bi prišel na svet v začetku julija.
"Ljubezen moja, ne morem verjeti, da je minilo že toliko let ... odkar sem te pripeljala na ta svet ... Letos boš prvič postal oče in verjamem, da boš čutil vso brezmejno in božansko ljubezen, ki jo čutim do tebe. Vse najboljše, sin moj in naj bo zate vse blagoslovljeno. Naj te Božja zaščita in ljubezen spremljata na tvoji poti. Zelo te imam rada," je zapisala.
Arian je odraščal ob materi, ki je bila pogosto vpeta v svet glasbe in medijev, vendar je kljub temu ohranil relativno zasebno življenje. V nekaterih intervjujih je Alka poudarila, da ji materinstvo pomeni eno najpomembnejših vlog v življenju, saj ji daje ravnovesje ob dinamični karieri.
Odnos med Alko in njenim sinom je pogosto opisan kot zelo tesen. Sama je večkrat izpostavila, da je ponosna na njegovo samostojnost in osebnost. Kljub temu da prihaja iz sveta slavnih, se Arian ni pretirano izpostavljal v javnosti, kar kaže na drugačno življenjsko pot od matere.
Vuica je v intervjujih večkrat omenila, da jo je materinstvo oblikovalo kot osebo, postala je bolj umirjena, odgovorna in osredotočena na tisto, kar je v življenju res pomembno.
