Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica

S.B.
Svet slavnih 0
27. 03. 2026 09.23

Alka Vuica je javno delila iskrene čestitke za rojstni dan in ljubeče sporočilo svojemu sinu, ki bo kmalu prvič postal očka. Pevka mu je z lepimi mislimi zaželela, da bi ob tej priložnosti občutil globino starševske ljubezni, ki jo sama že dolgo goji do njega ter mu zaželela blagoslovljeno pot očetovstva.

Alka Vuica

Alka Vuica je ena najbolj prepoznavnih osebnosti hrvaške glasbene in medijske scene. Znana je kot pevka, tekstopiska in televizijska osebnost, ki je v svoji karieri sodelovala s številnimi velikimi imeni regionalne glasbe. Njene pesmi združujejo pop, šanson in elemente mediteranskega melosa. S svojim prepoznavnim glasom in karizmo je ostala prisotna na glasbeni sceni več desetletij.

Pomemben del njenega življenja predstavlja njen sin, Arian Vuica. Čeprav Alka pogosto nastopa v javnosti, je svojega sina večinoma poskušala zaščititi pred pretirano medijsko izpostavljenostjo.Tokrat pa mu je namenila ganljivo čestitko ob njegovem rojstnem dnevu.

Arian je glasbeni producent, njegova srčna izbranka Dora Šitum, pa je 28-letna akademska slikarka, vizažistka in lastnica studia. Njun prvorojenec naj bi prišel na svet v začetku julija.

"Ljubezen moja, ne morem verjeti, da je minilo že toliko let ... odkar sem te pripeljala na ta svet ... Letos boš prvič postal oče in verjamem, da boš čutil vso brezmejno in božansko ljubezen, ki jo čutim do tebe. Vse najboljše, sin moj in naj bo zate vse blagoslovljeno. Naj te Božja zaščita in ljubezen spremljata na tvoji poti. Zelo te imam rada," je zapisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Arian je odraščal ob materi, ki je bila pogosto vpeta v svet glasbe in medijev, vendar je kljub temu ohranil relativno zasebno življenje. V nekaterih intervjujih je Alka poudarila, da ji materinstvo pomeni eno najpomembnejših vlog v življenju, saj ji daje ravnovesje ob dinamični karieri.

Odnos med Alko in njenim sinom je pogosto opisan kot zelo tesen. Sama je večkrat izpostavila, da je ponosna na njegovo samostojnost in osebnost. Kljub temu da prihaja iz sveta slavnih, se Arian ni pretirano izpostavljal v javnosti, kar kaže na drugačno življenjsko pot od matere.

Vuica je v intervjujih večkrat omenila, da jo je materinstvo oblikovalo kot osebo, postala je bolj umirjena, odgovorna in osredotočena na tisto, kar je v življenju res pomembno.

Prejšnji članek
Svet slavnih

Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov

Naslednji članek
Svet slavnih

Taylor Lautner bo postal očka: vesela novica za zvezdnika Somraka

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1606