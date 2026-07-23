Znana hrvaška pevka je prvič postala babica

Novica je hitro navdušila njune sledilce, pod objavo pa so se zvrstile številne čestitke in lepe želje za mlado družino.

Alka Vuica je že pred rojstvom vnuka večkrat govorila o tem, kako zelo se veseli nove življenjske vloge. V enem od intervjujev za hrvaški portal Story je razkrila, da si predstavlja, da bo "odštekana babica", ki bo vnuku popestrila otroštvo z nepozabnimi dogodivščinami.