Znana hrvaška pevka je prvič postala babica

Novica je hitro navdušila njune sledilce, pod objavo pa so se zvrstile številne čestitke in lepe želje za mlado družino.
Alka Vuica je že pred rojstvom vnuka večkrat govorila o tem, kako zelo se veseli nove življenjske vloge. V enem od intervjujev za hrvaški portal Story je razkrila, da si predstavlja, da bo "odštekana babica", ki bo vnuku popestrila otroštvo z nepozabnimi dogodivščinami.
"Mislim, da bom nora in odštekana babica. Nič pri meni ne bo povsem običajno. Ko bom postala babica, se bom končno naučila voziti Harleyja, saj mi je prijatelj to že obljubil," je takrat povedala v smehu. Dodala je tudi, da bo sinu in snahi z veseljem pomagala pri skrbi za otroka, kadar koli bo to mogoče, saj se dobro zaveda, kako dragocena je pomoč starih staršev.
Pevka je razkrila tudi, da je imela nekaj predlogov za ime svojega prvega vnuka oziroma vnukinje, vendar jih ni želela izdati, ker je želela končno odločitev prepustiti mladima staršema.
Vir: Story.hr
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