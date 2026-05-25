Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko

S.B.
Svet slavnih 0
25. 05. 2026 08.48

Slovenska igralka Alenka Tetičkovič je delila poseben družinski trenutek. Ob fotografiji svoje prvorojenke, ki je maturirala, je zapisala preprost, a zelo čustven stavek: "Moja maturantka. Do zvezd ponosna mami."

alenka tetickovic

Alenko Tetičkovič slovenska javnost najbolje pozna po vlogi sestre Franje v priljubljeni humoristični seriji Naša mala klinika, skozi leta pa je ustvarila bogato gledališko in televizijsko kariero. Diplomirala je na AGRFT, igrala v številnih gledališčih po Sloveniji, danes pa ustvarja tudi v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Igralka sicer svoje zasebno življenje večinoma skrbno varuje, a je večkrat poudarila, da ji družina pomeni največ. V enem izmed nedavnih intervjujev je odkrito spregovorila o materinstvu in dejala, da je vloga mame tista, ki jo "študira vsak dan znova".

Znano je tudi, da prihaja iz ugledne družine; njen oče je bil priznani nevrolog Erih Tetičkovič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fotografija njene hčerke je navdušila sledilce

Z redkim vpogledom v zasebno življenje je Alenka odstrla enega najbolj čustvenih družinskih trenutkov, ponos ob uspehu svoje prvorojenke. Na fotografiji, ki jo je delila s sledilci, nasmejana stoji ob svoji hčerki, ki je uspešno zaključila srednješolsko obdobje in maturirala. Ob prizoru, polnem materinske sreče, je zapisala: Moja maturantka. Do zvezd ponosna mami.

