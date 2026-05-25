Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko

Alenko Tetičkovič slovenska javnost najbolje pozna po vlogi sestre Franje v priljubljeni humoristični seriji Naša mala klinika, skozi leta pa je ustvarila bogato gledališko in televizijsko kariero. Diplomirala je na AGRFT, igrala v številnih gledališčih po Sloveniji, danes pa ustvarja tudi v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Igralka sicer svoje zasebno življenje večinoma skrbno varuje, a je večkrat poudarila, da ji družina pomeni največ. V enem izmed nedavnih intervjujev je odkrito spregovorila o materinstvu in dejala, da je vloga mame tista, ki jo "študira vsak dan znova".

Znano je tudi, da prihaja iz ugledne družine; njen oče je bil priznani nevrolog Erih Tetičkovič.