Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi

S.B.
Svet slavnih 0
16. 10. 2026 04.00

Otroci znanih Slovencev se vse pogosteje podajajo na samostojno pot v tujino, kjer nadaljujejo izobraževanje in si ustvarjajo temelje za prihodnjo kariero.

Alenka in Anika Košir
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Po sinu Jalenu se čez mejo odpravlja tudi Anika Košir, hčerka nekdanjega alpskega smučarja Jureta Koširja in Alenke Ružič Jovović. Mlada glasbenica bo študirala v Londonu, kjer šolnina za izbrane programe dosega skoraj 19.000 evrov na leto. Podobno pot so izbrali tudi otroci nekaterih drugih znanih obrazov, med njimi hčerka srbske pevke Jelene Karleuše in sin Helene Blagne.

Anika Košir se odpravlja v London

Anika Košir, ki ustvarja pod umetniškim imenom Jenn, bo glasbeno izobraževanje nadaljevala na londonski Point Blank Music School. Šola je specializirana za sodobno glasbo, glasbeno produkcijo in glasbeno industrijo, zato je primerna izbira za mlade, ki jih zanimajo ustvarjanje glasbe, nastopanje, DJ-stvo in druge oblike glasbenega ustvarjanja.

Novico je na družbenih omrežjih potrdil njen oče Jure Košir, ki je ob fotografiji hčerine študentske izkaznice zapisal: "Kar tako naprej, punca!"

Anika pri tem ni prva iz družine, ki se je odločila za študij v tujini. Njen brat Jalen je izbral študij na Kraljevem konservatoriju Škotske v Glasgowu, kjer se bo izobraževal na glasbenem področju. Tako sta se dva od treh otrok Jureta Koširja in Alenke Ružič Jovović podala na mednarodno izobraževalno pot.

Jure Košir je ponosen na svojo hčerko, ki odhaja na študij v London.
Jure Košir je ponosen na svojo hčerko, ki odhaja na študij v London.FOTO: Aljoša Kravanja

Koliko stane študij v Londonu?

Študij v tujini je lahko velik finančni zalogaj, še posebno v mestih, kot je London. Šolnina za triletne dodiplomske programe na šoli Point Blank za študijsko leto 2026/27 znaša približno 11.530 evrov na leto po domači oziroma evropski tarifi, medtem ko je za mednarodne študente navedena cena približno 18.550 evrov na leto.

Za študente iz Evropske unije je pomembna tudi možnost pridobitve posebne štipendije, ki jim lahko omogoči plačilo šolnine po nižji tarifi. Dejanski strošek je tako odvisen od programa in upravičenosti do ugodnosti.

Ob šolnini je treba upoštevati še stroške nastanitve, prehrane, prevoza in vsakdanjega življenja. London namreč velja za mesto z visokimi življenjskimi stroški, zato je načrtovanje finančne plati študija pomemben del odločitve za selitev.

Hčerka Jelene Karleuše bo študirala v Milanu

Na študij v tujino se odpravlja tudi Atina Tošić, starejša hčerka srbske pevke Jelene Karleuše in nekdanjega nogometaša Duška Tošića. Po končani srednji šoli je izbrala Milano, eno najpomembnejših evropskih središč mode, kjer bo nadaljevala izobraževanje na področju modnega menedžmenta.

Njena izbira je povezana s svetom mode, ki ga dobro pozna tudi njena mama. Modni menedžment se ne osredotoča le na oblikovanje oblačil, temveč tudi na poslovanje modnih znamk, trženje, razvoj blagovnih znamk in upravljanje v modni industriji.

Po poročanju medijev naj bi šolnina za izbrani študij znašala približno 20.000 evrov na leto. Za štiriletni program bi to pomenilo okoli 80.000 evrov samo za šolnino, brez stroškov bivanja in drugih življenjskih izdatkov. Navedeni zneski temeljijo na medijskih poročilih, ne na neodvisno potrjenem končnem obračunu družinskih stroškov.

Za tri leta študija bi lahko starša odštela skoraj 90.000 evrov
Preberi še
Za tri leta študija bi lahko starša odštela skoraj 90.000 evrov

Sin Helene Blagne je študij nadaljeval v New Yorku

Tudi Helena Blagne ima razlog za ponos. Njen sin Kristijan Blagne je po uspešno končanem študiju prava v Sloveniji izobraževanje nadaljeval na New York University School of Law, kjer je leta 2026 magistriral iz prava.

Pred odhodom v ZDA je Kristijan že zaključil magistrski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, del svojega akademskega razvoja pa je povezal tudi z mednarodnimi izkušnjami. Študij v New Yorku mu je omogočil nadaljnje izobraževanje v enem od pomembnih svetovnih središč pravne stroke.

Ponosna mama je ob njegovem uspehu na družbenih omrežjih delila veselje in poudarila, koliko dela, vztrajnosti, odpovedovanja in podpore družine je potrebnih za takšen dosežek.

Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Preberi še
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu

Zakaj se mladi odločajo za študij v tujini?

Študij v tujini mladim omogoča dostop do specializiranih programov, mednarodnih povezav in drugačnih učnih okolij. Za tiste, ki jih zanimajo področja, kot so glasbena produkcija, moda ali mednarodno pravo, so lahko tuje ustanove še posebej privlačne zaradi svoje usmerjenosti in povezav z industrijo.

Otroci znanih in uspešnih staršev so v medijih pogosto izpostavljeni prav zaradi takšnih odločitev. Vendar je pomembno poudariti, da se za študij v tujini odločajo tudi številni mladi iz družin, ki niso javno prepoznavne. Odločitev je praviloma povezana z izbrano smerjo, željo po samostojnosti, kariernimi cilji in finančnimi možnostmi.

Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
Preberi še
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi

Vir: Žurnal24

Prejšnji članek
Svet slavnih

Nekdanja miss Universe rodila sina, tako mu je ime

Naslednji članek
Svet slavnih

Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv

24ur.com Učenci slovenske šole iz ZDA na obisku v Sloveniji
24ur.com Poletna šola slovenščine ob reki Kolpi
24ur.com 'Vedno se nasmejimo ob čmrlju ali pa, zakaj je zdaj to klop in klop'
24ur.com Kam so potovali Slovenci, kdo je prišel k nam?
Cekin.si Kje najraje dopust preživljajo Slovenci?
Bibaleze.si Kopitarjevi začeli novo življenje v Sloveniji
24ur.com Slovenščina med tujci: ovira ali priložnost?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014