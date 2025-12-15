Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre

B.R.
Svet slavnih 3
15. 12. 2025 10.54

Smrt bližnjega je ena najtežjih izkušenj v življenju, bolečina in praznina pa lahko odmevata še leta po izgubi. Spomini, ljubezen in žalost se prepletajo, še posebej, kadar gre za člana družine, ki je bil stalno prisoten v vsakdanjem življenju.

Alenka Bratušek

Alenka Bratušek je na svojem profilu na Facebooku objavila ganljivo fotografijo svoje pokojne sestre Vesne in ob tem zapisala globoka čustva ob njenem rojstnem dnevu: "Draga moja Vesna ... danes bi praznovala 50 let ... rada te imam in zelo te pogrešam."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vesna, mlajša sestra Alenke Bratušek, je umrla januarja 2024, stara 48 let, po dolgi in hudi bolezni. Za seboj je pustila 12-letnega sina. Ministrica je takrat zapisala: "Pogrešala te bom. December leta 1975 je bil zame nekaj posebnega in lepega. Dobila sem, kar sem si najbolj želela, mlajšo sestrico. Celo ime sem ti lahko izbrala. Ponosna velika sestra sem ti premalokrat povedala in pokazala, da sem ponosna nate in da te imam neskončno rada."

Napisala je tudi, kako se je počutila, ko je izvedela za hudo bolezen svoje sestre: "Ko sem izvedela novico o hudi bolezni, ki se te je lotila, se mi je podrl svet. Po prejokanem dnevu sem bila trdno odločena, da bomo zmagali, da bom naredila vse, te peljala na konec sveta, če bo treba, samo da ga premagamo. Na žalost nam tudi skupaj ni uspelo."

V nadaljevanju je poudarila, kako se je Vesna vedno razdajala za druge: "Celo življenje si se razdajala za druge, sebe si vedno postavljala na zadnje mesto. Še zdaj v bolnišnici si pazila, da je bilo okno odprto ravno prav, da se je gospa Ivanka na sosednji postelji počutila ugodno. To si ti ... Najbolj prijazno, ljubeznivo in čuteče bitje."

Poseben del Vesninega življenja je bil njen sin, za katerega je bila vedno prisotna in skrbna: "Od leta 2011, ko si ga rodila, se je tvoje življenje vrtelo okoli njega in za njega ... Vem, da te je misel na to, kaj bo z njim, če tvoj boj ne bo uspešen, močno bremenila tudi v zadnjem mesecu. Obljubila sem ti, da bomo lepo, z ljubeznijo in vedno z mislijo nate, vsi skupaj poskrbeli zanj."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Tajči po izgubi soproga: Otroci in skupnost so mi dali moč
Preberi še
Tajči po izgubi soproga: Otroci in skupnost so mi dali moč
Alenka Bratušek sestra izguba bolečina rojstni dan
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440