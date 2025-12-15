Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre

Alenka Bratušek je na svojem profilu na Facebooku objavila ganljivo fotografijo svoje pokojne sestre Vesne in ob tem zapisala globoka čustva ob njenem rojstnem dnevu: " Draga moja Vesna ... danes bi praznovala 50 let ... rada te imam in zelo te pogrešam ."

Vesna, mlajša sestra Alenke Bratušek, je umrla januarja 2024, stara 48 let, po dolgi in hudi bolezni. Za seboj je pustila 12-letnega sina. Ministrica je takrat zapisala: "Pogrešala te bom. December leta 1975 je bil zame nekaj posebnega in lepega. Dobila sem, kar sem si najbolj želela, mlajšo sestrico. Celo ime sem ti lahko izbrala. Ponosna velika sestra sem ti premalokrat povedala in pokazala, da sem ponosna nate in da te imam neskončno rada."

Napisala je tudi, kako se je počutila, ko je izvedela za hudo bolezen svoje sestre: "Ko sem izvedela novico o hudi bolezni, ki se te je lotila, se mi je podrl svet. Po prejokanem dnevu sem bila trdno odločena, da bomo zmagali, da bom naredila vse, te peljala na konec sveta, če bo treba, samo da ga premagamo. Na žalost nam tudi skupaj ni uspelo."

V nadaljevanju je poudarila, kako se je Vesna vedno razdajala za druge: "Celo življenje si se razdajala za druge, sebe si vedno postavljala na zadnje mesto. Še zdaj v bolnišnici si pazila, da je bilo okno odprto ravno prav, da se je gospa Ivanka na sosednji postelji počutila ugodno. To si ti ... Najbolj prijazno, ljubeznivo in čuteče bitje."

Poseben del Vesninega življenja je bil njen sin, za katerega je bila vedno prisotna in skrbna: "Od leta 2011, ko si ga rodila, se je tvoje življenje vrtelo okoli njega in za njega ... Vem, da te je misel na to, kaj bo z njim, če tvoj boj ne bo uspešen, močno bremenila tudi v zadnjem mesecu. Obljubila sem ti, da bomo lepo, z ljubeznijo in vedno z mislijo nate, vsi skupaj poskrbeli zanj."