Aleksandra Prijović pokazala svojo enoletno hčerko

"Ljubezen naša, srečen krst in prvi rojstni dan. Rada te imava, Aki, očka in jaz, najbolj na svetu," je zapisala Aleksandra. Aria je bila krščena v Hramu Svetega Save v Beogradu, slovesnosti pa so se udeležili najbližji družinski člani in prijatelji. Za botra so izbrali priljubljenega srbskega pevca Aca Pejovića, dolgoletnega prijatelja družine.

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Prvi rojstni dan in krst na isti dan

Aria se je rodila 3. septembra 2025 in je s svojim prihodom postala mlajša članica zelo znane družine. Aleksandra je že pred njenim rojstvom večkrat povedala, da si želi deklico, zato je bila njena sreča ob rojstvu še toliko večja. Ob rojstvu je ponosna babica Zorica Nakić razkrila, da je deklica tehtala 3,3 kilograme. Leto dni pozneje so se odločili, da bodo dva pomembna dogodka združili. Arijin prvi rojstni dan in krst sta tako potekala istega dne, pri čemer je družina želela, da bi verski obred ostal predvsem v krogu najbližjih. Po besedah Aleksandre je bila deklica med krstom zelo mirna. "Arija ni jokala, je pa jokala babica," je po obredu povedala pevka.

Pri šestih letih je dobil sestrico, ki je ni spustil izpred oči

Aria ni prvi otrok Aleksandre in Filipa. Par ima tudi sina Aleksandra, ki ga družina ljubkovalno kliče Aki. Rodil se je leta 2019, zato je ob sestrinem prvem rojstnem dnevu star sedem let. Aleksandra je pred praznovanjem povedala, da jo je presenetilo, kako hitro se je starejši sin prilagodil novi vlogi. Po njenih besedah je od prvega dne zelo povezan s sestrico in želi sodelovati pri vsem, kar počne.

icon-expand Aleksandra Prijović FOTO: Peter Cikač

Kdo je Filip Živojinović?

Aleksandrin mož Filip prihaja iz ene najbolj znanih družin nekdanje Jugoslavije. Njegov oče je Slobodan Boba Živojinović, nekdanji vrhunski srbski teniški igralec, ki je v osemdesetih letih nastopal med svetovno teniško elito. Filipova mama je Zorica Nakić. Njegov oče se je leta 1991 poročil s pevko Fahreto Jahić, bolj znano kot Lepa Brena, ki je s tem postala Filipova mačeha. Brena in Boba sta pozneje dobila še dva sinova, Stefana in Viktorja, zato ima Filip dva polbrata. Brena je tako danes Ariji babica po očetovi strani, čeprav Filip ni njen biološki sin.

Lepa Brena ni le slavna babica

Povezava med Aleksandro in Lepa Breno je v javnosti še posebej zanimiva, saj sta obe veliki glasbeni imeni, čeprav pripadata različnima generacijama. Lepa Brena je ena največjih zvezd glasbene scene nekdanje Jugoslavije in Balkana. S svojo kariero je zaznamovala osemdeseta in devetdeseta leta, Aleksandra pa je v zadnjem desetletju postala ena najuspešnejših predstavnic mlajše generacije. Aleksandra je Breno večkrat javno označila kot osebo, ki ji je zelo blizu. Njuna povezanost je bila še posebej vidna leta 2023, ko je Brena nastopila na Aleksandrinem koncertu v beograjski Areni. Takrat je Aleksandra Breni namenila zelo osebne besede in poudarila njeno pomembno mesto v svojem življenju.

icon-expand Lepa Brena je Filipova mačeha. FOTO: Profimedia

Na praznovanju pa se je zbrala širša družina

Po poročanju srbskega Blica so bili prisotni tudi Aleksandrina mama Borka, njen oče Nedeljko z ženo Lelo ter Filipova mama Zorica. Prisotna je bila tudi Lepa Brena, vse tri babice pa so se pojavile v belih oziroma svetlih opravah.

Družina se je povečala, Aleksandra pa ne skriva, da uživa v materinstvu

Aleksandra je ob Arijinem prvem rojstnem dnevu govorila tudi o tem, kako hitro je minilo prvo leto. Poudarila je, da ji je deklica v življenje prinesla veliko sreče in veselja, še posebej pa jo je razveselil odnos med bratcem in sestrico. Ob praznovanju je pevka razkrila tudi, da si želi še enega otroka. Če se bo njena želja uresničila, bi se tako družina Živojinović v prihodnosti lahko še povečala.