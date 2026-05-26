Hči slavnih igralcev bo kmalu mamica

30-letna manekenka in igralka Ireland Baldwin je veselo novico delila na družbenih omrežjih z igrivim videoposnetkom, v katerem je pokazala priprave na prihod novega družinskega člana. Med otroškimi oblačili, stekleničkami in prikupnimi prizori je razkrila tudi ultrazvočne fotografije, s katerimi je potrdila nosečnost.

Ireland otroka pričakuje s partnerjem RAC-em , glasbenikom s pravim imenom André Allen Anjos . Par je leta 2023 dobil prvo hčerko Holland , zdaj pa se njihova družina ponovno povečuje.

Nekdanji hollywoodski par, ki je bil poročen med letoma 1993 in 2002, je imel v zakonu le Ireland, ki je danes uspešna manekenka, ustvarjalka vsebin in mamica. Poleg nje pa ima Alec še sedem otrok z ženo Hilario .

Novica je hitro navdušila splet, številni oboževalci pa so zapisali, da Ireland s svojimi iskrenimi in toplimi objavami vedno znova pokaže povsem drugačno, bolj družinsko plat slavne hollywoodske družine. Tokrat je sledilce posebej ganilo dejstvo, da bo mala Holland kmalu postala starejša sestrica.

Ireland je v preteklosti večkrat odkrito govorila tudi o svojem odraščanju pod drobnogledom javnosti in zapletenih družinskih odnosih, danes pa poudarja predvsem pomen mirnega družinskega življenja in materinstva.