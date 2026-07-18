Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi

Ameriški pevec Adam Levine in namibijska manekenka ter nekdanja zvezdnica znamke Victoria's Secret, Behati Prinsloo sta znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo. Poročena sta od leta 2014 in imata tri otroke: hčerki Dusty Rose, rojeno leta 2016, Gio Grace, rojeno leta 2018 ter sina, ki se je rodil januarja 2023. Njegovega imena zakonca do danes še nista razkrila javnosti.
Pred poroko z Levinom je bila Prinsloojeva znana predvsem kot modna ikona. Delala je za številne velike modne znamke in se pojavljala v revijah, kot so Vogue, GQ in Elle.
Nova objava je med oboževalci naletela na številne pozitivne odzive, saj Levine le redko deli utrinke iz družinskega življenja. V preteklosti je večkrat poudaril, da je očetovstvo ena najpomembnejših stvari v njegovem življenju in da si predvsem želi vzgojiti srečne otroke.
Škandal, ki je zaznamoval leto 2022
Fotografija pa je številne spomnila tudi na odmeven škandal iz leta 2022. Takrat je ameriška vplivnica Sumner Stroh na TikToku trdila, da je bila v razmerju z Levineom, nato pa objavila domnevna sporočila, ki naj bi ji jih pošiljal pevec.
Adam Levine je očitke o fizični aferi zanikal
V javni izjavi je priznal, da je v komunikaciji z drugimi ženskami "prestopil mejo", vendar vztrajal, da ni imel fizičnega razmerja. Njegove izjave so takrat sprožile veliko medijsko pozornost, še posebej zato, ker je bila Behati Prinsloo v tistem času noseča z njunim tretjim otrokom.
Kljub burnemu obdobju je par ostal skupaj
Behati Prinsloo se do afere nikoli ni javno podrobneje opredelila, zakonca pa sta po rojstvu sina nadaljevala skupno življenje in le občasno delita vpogled v družinsko vsakdanjost. Zadnja fotografija tako predstavlja enega redkih javnih utrinkov njihove petčlanske družine.
Vir: People.com
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