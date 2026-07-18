Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi

Ameriški pevec Adam Levine in namibijska manekenka ter nekdanja zvezdnica znamke Victoria's Secret, Behati Prinsloo sta znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo. Poročena sta od leta 2014 in imata tri otroke: hčerki Dusty Rose, rojeno leta 2016, Gio Grace, rojeno leta 2018 ter sina, ki se je rodil januarja 2023. Njegovega imena zakonca do danes še nista razkrila javnosti.

Pred poroko z Levinom je bila Prinsloojeva znana predvsem kot modna ikona. Delala je za številne velike modne znamke in se pojavljala v revijah, kot so Vogue, GQ in Elle.