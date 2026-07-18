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Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi

S.B.
Svet slavnih 0
18. 07. 2026 02.30

Frontman skupine Maroon 5 Adam Levine je na družbenih omrežjih objavil redko družinsko fotografijo, na kateri je skupaj z ženo Behati Prinsloo in njunimi tremi otroki. Na posnetku družina z roko v roki hodi po poti ob plaži, pri čemer sta zakonca tudi tokrat poskrbela, da obrazi otrok niso jasno vidni.

Adam Levine in Behati Prinsloo

Ameriški pevec Adam Levine in namibijska manekenka ter nekdanja zvezdnica znamke Victoria's Secret, Behati Prinsloo sta znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo. Poročena sta od leta 2014 in imata tri otroke: hčerki Dusty Rose, rojeno leta 2016, Gio Grace, rojeno leta 2018 ter sina, ki se je rodil januarja 2023. Njegovega imena zakonca do danes še nista razkrila javnosti.

Pred poroko z Levinom je bila Prinsloojeva znana predvsem kot modna ikona. Delala je za številne velike modne znamke in se pojavljala v revijah, kot so Vogue, GQ in Elle.

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Nova objava je med oboževalci naletela na številne pozitivne odzive, saj Levine le redko deli utrinke iz družinskega življenja. V preteklosti je večkrat poudaril, da je očetovstvo ena najpomembnejših stvari v njegovem življenju in da si predvsem želi vzgojiti srečne otroke.

Škandal, ki je zaznamoval leto 2022

Fotografija pa je številne spomnila tudi na odmeven škandal iz leta 2022. Takrat je ameriška vplivnica Sumner Stroh na TikToku trdila, da je bila v razmerju z Levineom, nato pa objavila domnevna sporočila, ki naj bi ji jih pošiljal pevec.

Behati Prinsloo je Adamu odpustila in še vedno živita skupaj s tremi otroki.
Behati Prinsloo je Adamu odpustila in še vedno živita skupaj s tremi otroki.FOTO: Profimedia

Adam Levine je očitke o fizični aferi zanikal

V javni izjavi je priznal, da je v komunikaciji z drugimi ženskami "prestopil mejo", vendar vztrajal, da ni imel fizičnega razmerja. Njegove izjave so takrat sprožile veliko medijsko pozornost, še posebej zato, ker je bila Behati Prinsloo v tistem času noseča z njunim tretjim otrokom.

Adam Levine je vplivnicam pisal neprimerna sporočila.
Adam Levine je vplivnicam pisal neprimerna sporočila.FOTO: Profimedia - Twitter

Kljub burnemu obdobju je par ostal skupaj

Behati Prinsloo se do afere nikoli ni javno podrobneje opredelila, zakonca pa sta po rojstvu sina nadaljevala skupno življenje in le občasno delita vpogled v družinsko vsakdanjost. Zadnja fotografija tako predstavlja enega redkih javnih utrinkov njihove petčlanske družine.

Vir: People.com

Adam Levine Behati Prinsloo znani pari družinsko življenje zvezdniške novice
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