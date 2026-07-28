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Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka

S.B.
Svet slavnih 0
28. 07. 2026 09.46

Ameriški igralec in pevec Aaron Tveit ter njegova žena Ericka Yang sta razveselila oboževalce z veselo novico, da pričakujeta drugega otroka. Novico sta sporočila na družbenih omrežjih z nizom poletnih družinskih fotografij, na katerih je Ericka pokazala tudi že lepo zaobljen nosečniški trebušček.

Aaron Tveit

Na fotografijah se jima je pridružila tudi njuna prvorojenka

Družina je v objavi delila sproščene utrinke s poletnih počitnic, ob katerih sta Aaron in Erica preprosto zapisala: "Poletje 2026." Oboževalci pa so hitro opazili, da se med fotografijami skriva tudi največje presenečenje, prihod novega družinskega člana.

Aaron Tveit in Ericka Yang sta se spoznala že leta 2009 med pripravami na podelitev nagrad Tony, vendar se je njuna ljubezenska zgodba začela šele približno deset let pozneje, ko sta skupaj nastopala v broadwayskem muzikalu Moulin Rouge!

Tveit je v njem blestel v glavni vlogi Christiana, Ericka pa je bila del igralskega ansambla. Svojo zvezo sta javnosti razkrila leta 2021.

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Leta 2023 sta se na skrivaj zaročila, konec leta 2024 pa postala starša deklice. Junija 2025 sta svojo ljubezen okronala še s poroko v New Yorku, kjer sta si želela predvsem preprostega in intimnega slavja v krogu najbližjih.

42-letni Aaron Tveit velja za enega največjih zvezdnikov Broadwaya

Za glavno vlogo v muzikalu Moulin Rouge! je prejel prestižno nagrado Tony, širše občinstvo pa ga pozna tudi iz filmske uspešnice Nesrečniki (Les Misérables), televizijske priredbe Grease: Live in serij Gossip Girl, Graceland ter Schmigadoon!.

Aaron Tveit Ericka Yang nosečnost znani starši družina
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