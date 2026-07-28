Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka

Družina je v objavi delila sproščene utrinke s poletnih počitnic, ob katerih sta Aaron in Erica preprosto zapisala: "Poletje 2026." Oboževalci pa so hitro opazili, da se med fotografijami skriva tudi največje presenečenje, prihod novega družinskega člana.

Aaron Tveit in Ericka Yang sta se spoznala že leta 2009 med pripravami na podelitev nagrad Tony, vendar se je njuna ljubezenska zgodba začela šele približno deset let pozneje, ko sta skupaj nastopala v broadwayskem muzikalu Moulin Rouge!.

Tveit je v njem blestel v glavni vlogi Christiana, Ericka pa je bila del igralskega ansambla. Svojo zvezo sta javnosti razkrila leta 2021.