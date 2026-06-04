A$AP Rocky o vzgoji otrok z Rihanno: "Hočem, da ostanejo prizemljeni"

A$AP Rocky je v intervjuju poudaril, da se zavestno trudi, da bi otroci ostali skromni in prizemljeni, čeprav odraščajo v eni najbolj prepoznavnih družin na svetu.

Kot je povedal, želi, da bi imeli stik z različnimi ljudmi in okolji, ne le z razkošjem in privilegiji, ki jih prinaša slava staršev.

"Hočem, da ostanejo prizemljeni," je dejal. "Ker bi jih lahko označili kot nepo otroke', zato moram poskrbeti, da se družijo tudi z bolj trdoživimi' sorodniki, ki jih držijo na realnih tleh."