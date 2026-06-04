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A$AP Rocky o vzgoji otrok z Rihanno: "Hočem, da ostanejo prizemljeni"

S.B.
Svet slavnih 0
04. 06. 2026 04.00

Raper A$AP Rocky je v nedavnem intervjuju za revijo Vibe spregovoril o tem, kako skupaj s partnerko Rihanno vzgajata svoje tri otroke in kako poskušata kljub izjemni slavi ohraniti čim bolj "normalno" otroštvo.

Rihanna in ASAP Rocky

"Nočem, da pozabijo, od kod prihajajo"

A$AP Rocky je v intervjuju poudaril, da se zavestno trudi, da bi otroci ostali skromni in prizemljeni, čeprav odraščajo v eni najbolj prepoznavnih družin na svetu.

Kot je povedal, želi, da bi imeli stik z različnimi ljudmi in okolji, ne le z razkošjem in privilegiji, ki jih prinaša slava staršev.

"Hočem, da ostanejo prizemljeni," je dejal. "Ker bi jih lahko označili kot nepo otroke', zato moram poskrbeti, da se družijo tudi z bolj trdoživimi' sorodniki, ki jih držijo na realnih tleh."

Rihanna in Asap z družino na Barbadosu.
Rihanna in Asap z družino na Barbadosu. FOTO: Profimedia

 

Trije otroci, tri različne osebnosti

Par ima tri otroke, RZO, Riota in najmlajšo hčerko Rocky, ki se je rodila septembra 2024. Zvezdnik je v intervjuju opisal, da ima vsak otrok svojo močno osebnost, pri čemer naj bi najmlajša hči že zdaj "vodila igro" v družini. "Deklica vodi vse," je dodal z nasmehom.

"Nepo otroci" in pritisk slave

Izraz "nepo baby" ali otroci nepotizma, se v zadnjih letih pogosto uporablja za otroke slavnih staršev, ki imajo zaradi družinskih povezav lažji dostop do zabavne industrije.

Rocky se tega zaveda, zato želi, da njegovi otroci ne odrastejo izolirani od realnega sveta, temveč razvijejo lastno identiteto in delovne navade.

rihanna
rihannaFOTO: Profimedia

Ravnotežje med slavo in družinskim življenjem

Kljub globalni slavi par poudarja, da je družina na prvem mestu. Rihanna in A$AP Rocky sta znana po tem, da zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo, hkrati pa občasno delita utrinke starševstva. 

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