A$AP Rocky o vzgoji otrok z Rihanno: "Hočem, da ostanejo prizemljeni"

"Nočem, da pozabijo, od kod prihajajo"
A$AP Rocky je v intervjuju poudaril, da se zavestno trudi, da bi otroci ostali skromni in prizemljeni, čeprav odraščajo v eni najbolj prepoznavnih družin na svetu.
Kot je povedal, želi, da bi imeli stik z različnimi ljudmi in okolji, ne le z razkošjem in privilegiji, ki jih prinaša slava staršev.
"Hočem, da ostanejo prizemljeni," je dejal. "Ker bi jih lahko označili kot nepo otroke', zato moram poskrbeti, da se družijo tudi z bolj trdoživimi' sorodniki, ki jih držijo na realnih tleh."
Trije otroci, tri različne osebnosti
Par ima tri otroke, RZO, Riota in najmlajšo hčerko Rocky, ki se je rodila septembra 2024. Zvezdnik je v intervjuju opisal, da ima vsak otrok svojo močno osebnost, pri čemer naj bi najmlajša hči že zdaj "vodila igro" v družini. "Deklica vodi vse," je dodal z nasmehom.
"Nepo otroci" in pritisk slave
Izraz "nepo baby" ali otroci nepotizma, se v zadnjih letih pogosto uporablja za otroke slavnih staršev, ki imajo zaradi družinskih povezav lažji dostop do zabavne industrije.
Rocky se tega zaveda, zato želi, da njegovi otroci ne odrastejo izolirani od realnega sveta, temveč razvijejo lastno identiteto in delovne navade.
Ravnotežje med slavo in družinskim življenjem
Kljub globalni slavi par poudarja, da je družina na prvem mestu. Rihanna in A$AP Rocky sta znana po tem, da zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo, hkrati pa občasno delita utrinke starševstva.
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