Nisem čakal vsa ta leta, da bi svoje otroke prepustil varuški

A$AP Rocky in njegova partnerica Rihanna sta se odločila, da svojih otrok ne bosta zaupala varuški, temveč bosta prisotna v vsakodnevnem življenju svojih otrok. Reper je poudaril, da gre pri tej odločitvi za osebno prepričanje, ne za kritiko drugih družin.

Odzivi na njegovo izjavo so bili mešani. Nekateri komentatorji so A$AP Rockyjevo odločitev označili za navdihujoč primer starševske predanosti, ki odpira razpravo o tem, kako pomembno je, da starši aktivno sodelujejo pri otrokovem odraščanju.

Po drugi strani so nekateri opozorili, da večina družin nima možnosti, da bi si privoščila takšno predanost brez pomoči zunanjih podpornih sistemov, kot so varuške ali vrtec. Kot so zapisali na Esquire.com, to izpostavlja družbeno normalizacijo oddaljenosti staršev, ko v igro pridejo privilegiji in denar.

Rocky je oče treh otrok: hčerke Rocki Irish Mayers, rojene septembra 2025, ter sinov RZA in Riot.

Poleg tega je A$AP Rocky v intervjuju za Klix.ba poudaril, da ga je očetovstvo spremenilo. Njegova prizadevanja, da ohrani ravnovesje med kariero in družino, so rezultat želje, da njegova prisotnost pri otrocih ni le simbolična, temveč aktivna in trajna. Reper je za Esquire Magazine razpravljal tudi o svoji vlogi očeta in o tem, kako ga je starševstvo spremenilo in obogatilo življenje. Poudaril je, da si je želel biti oče in da je družina zanj zelo pomembna, očetovstvo pa ga je naredilo bolj čustvenega in ljubečega človeka, kar je vplivalo tudi na njegov odnos z otroki.