Stara je komaj 13 let, njen videz pa je sprožil burne odzive

Ko se je Hilaria Baldwin s svojo najstarejšo hčerko Carmen pojavila na rdeči preprogi, sta bili mati in hči videti kot uigran modni par. Njuno usklajeno slavnostno opravo so opazili številni uporabniki družbenih omrežij, vendar se je razprava hitro preusmerila na nekaj drugega. Ali je 13-letnica s svojim videzom videti precej starejša, kot je v resnici? Hilaria in Carmen sta se udeležili slavnostnega dogodka 2026 Dancers Against Cancer's Gala of the Stars, ki je potekal v hotelu The Beverly Hilton na Beverly Hillsu. Hilaria, žena hollywoodskega igralca Aleca Baldwina, je na dogodku prejela priznanje za svoje dobrodelno delovanje. Za to priložnost je izbrala dolgo obleko s cvetličnim vzorcem in globokim izrezom, njena hčerka pa je nosila elegantno obleko v odtenku barve šampanjca. Njeno opravo so dopolnjevali urejena pričeska, ličila in svetleč nakit. Fotografije z dogodka so se hitro razširile po spletu. Številne je presenetilo predvsem dejstvo, da je Carmen stara komaj 13 let. Nekateri so zapisali, da bi ji pripisali precej več let, drugi pa so izrazili pomisleke glede tega, kako odraslo je bila videti na slavnostnem dogodku.

icon-expand Hilaria s svojo 13-letno hčerko Carmen. FOTO: Profimedia

Na družbenih omrežjih se je vnela razprava

Odzivi na videz najstnice so bili zelo različni. Medtem ko so nekateri občudovali njeno elegantno opravo, so drugi menili, da je bil celoten videz preveč odrasel za njena leta. Pojavili so se komentarji, da bi morala imeti deklica možnost uživati v otroštvu brez pritiska, da je videti starejša. Nekateri uporabniki so kritizirali tudi njeno mamo in se spraševali, kakšno vlogo imajo starši pri izbiri oblačil, ličil in javnem izpostavljanju svojih otrok. A spletne razprave so odprle tudi širše vprašanje: kje je meja med tem, da otroku dovolimo izražati lasten slog, in tem, da ga prezgodaj potisnemo v svet odraslih?

Hilaria je hčerko zaradi podobnih kritik že zagovarjala

To ni prvič, da se je Hilaria Baldwin znašla v središču spletne razprave zaradi videza svoje hčerke. Že januarja letos so nekateri uporabniki kritizirali objavo, v kateri je Carmen plesala z mlajšimi sorojenci. Del komentatorjev je menil, da je bila deklica glede na svoja leta videti preveč odraslo. Hilaria se je na kritike odzvala in poudarila, da sramotenje deklet zaradi njihovega videza ni pravi način, da bi jih zaščitili. Zagovarjala je pravico svoje hčerke do izražanja osebnega sloga ter pojasnila, da jo uči samozavesti in varnega vedenja na spletu. Ob tem je izpostavila tudi pomen pogovorov z otroki o njihovem videzu, samopodobi in tem, kako se odzivati na mnenja drugih. Hilaria je v preteklosti pojasnila, da Carmen zanimajo moda, ličenje in nega kože. Kot mama želi podpirati njene interese, hkrati pa jo usmerjati skozi obdobje odraščanja.

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Ko otroci odraščajo pod drobnogledom javnosti

Otroci slavnih staršev so pogosto izpostavljeni precej večji pozornosti kot njihovi vrstniki. Njihove fotografije se širijo po družbenih omrežjih, njihov videz pa postane predmet razprav tudi med ljudmi, ki jih osebno ne poznajo. V obdobju odraščanja, ko se otroci šele učijo sprejemati svoje telo in oblikovati samopodobo, je lahko takšna pozornost še posebej zahtevna. Zato je pomembno razmišljati tudi o tem, kako o njihovem videzu govorimo v javnosti. Po eni strani je povsem razumljivo, da želijo najstniki preizkušati različne sloge, se ličiti in eksperimentirati z modo. To je lahko del njihovega raziskovanja identitete in izražanja osebnosti. Po drugi strani pa se je treba zavedati, da lahko nenehno ocenjevanje videza, primerjanje z odraslimi in izpostavljenost spletnim komentarjem ustvarijo pritisk, ki ga mladi še ne znajo vedno obvladovati. Pomembno je tudi razlikovati med pogovorom o odgovornosti staršev in žaljivimi komentarji, usmerjenimi proti otroku. Čeprav se lahko odrasli ne strinjajo z določeno izbiro oblačil ali načinom javnega izpostavljanja mladoletnikov, to še ne pomeni, da je primerno otroka zasmehovati ali ocenjevati njegov videz.