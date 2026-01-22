12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik

Hilaria Baldwin je na Instagramu objavila skoraj petminutni video, v katerem je jasno sporočila, da ji je dovolj moraliziranja in obsojanja otrok zaradi njihovega načina oblačenja. Njena 12-letna hči Carmen je namreč objavila kratek video, v katerem se je pojavila skupaj z mlajšima sestrama – triletno Ilario in štiriletno MariLu, ki sta pred kamero pošiljali poljube. V videu je nosila bel top s tankimi naramnicami, podoben korzetu, in krilo.

Objava je hitro pritegnila številne odzive, a nekateri sledilci niso namenili pozornosti vsebini videa, temveč Carmeninemu oblačilu. "Zaščiti jo. Ne dovoli, da se spremeni v Kardashianko. Bog te blagoslovi," je zapisala ena uporabnica. Podobnih komentarjev je bilo več, pri čemer so nekateri poudarjali, da je Carmen po njihovem videti "preodraslo" in da ji starši prehitro dovoljujejo tak stil oblačenja. Največji vtis je pustil komentar uporabnice Janine Hahn: "Kako, zaboga, lahko dovolite, da se 12-letnica tako oblači?" V videu, ki je bil medtem izbrisan, je Hilaria ostro odgovorila kritikom, kot so zapisali na Daily Mailu. Del komentatorjev je označila za ljubosumne in negotove ljudi, katerih skrb za otroke je pogosto le maska za njihove osebne frustracije. "Da, učite otroke o nevarnostih in predatorjih, a največ škode lahko ženske naredimo druga drugi z žaljivimi komentarji, ki sramotijo – in to ni nič prijetnega," je povedala Hilaria. Dodala je, da v Carmeninem oblačilu ne vidi nič problematičnega: "Moji otroci so popolnoma varni v majici brez rokavov, krilu in pajkicah. To nosimo vse življenje. Zakaj vas to tako moti?"

Velika družina Baldwin

Hilaria in Alec Baldwin sta poročena 13 let, spoznala sta se leta 2011 v New Yorku. Imata sedem otrok: poleg Carmen, Ilarie in MariLu so tu še sinovi Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (7) in Eduardo (5). Ameriški mediji poročajo, da jima pri vzgoji pomagata tudi dve varuški. Alec Baldwin ima iz prvega zakona s Kim Basinger še hčerko Ireland (30). Hilaria je znana po odzivih na hejterje. To ni prvič, da se Hilaria javno spopada z negativnimi komentarji. Pred kratkim ji je nekdo očital, da je njena obleka "prekratka za njena leta", na kar je odgovorila z videom, v katerem stoji na glavi, in povedala: "Richie, hočeš reči, da ženske pri 41 letih ne smejo kazati nog?" S humorjem je še dodala: "Evo, pokažem ti eno vajo, in če jo izvedeš, ti lahko posodim svojo obleko ..."