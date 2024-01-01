Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Svet slavnih

Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea

Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
Ustvarjamo

Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine

Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Novice

Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke

Kako do popolnih družinskih fotografij?
Ideje za prosti čas

Kako do popolnih družinskih fotografij?

Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Svet slavnih

Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea

Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Svet slavnih

Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela

Družinske fotografije z otroki pogosto niso tako enostavne, kot se zdijo na prvi pogled. Četudi si starši še tako želijo popolnega posnetka, se hitro pokažejo smeh, kaos in nepredvidljive situacije, ki vsako fotografijo spremenijo v nepozaben trenutek.

Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Svet slavnih

Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček

Tina Gaber je na Instagramu objavila ganljiv video in zapis, s katerim je obeležila poseben družinski mejnik – 80. rojstni dan svoje babice Sonje. Objavo je pospremila s toplimi besedami, polnimi hvaležnosti, spominov in ljubezni, ki so se dotaknile številnih sledilcev.

Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Svet slavnih

Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka

Družina Enriqueja Iglesiasa in Anne Kournikove se je povečala. Priljubljeni pevec in nekdanja vrhunska teniška igralka sta pozdravila rojstvo svojega četrtega otroka ter s tem še dodatno obogatila svojo dolgoletno in trdno družinsko zgodbo.

Macaulay Culkin o svojih otrocih
Svet slavnih

Macaulay Culkin o svojih otrocih

Igralec Macaulay Culkin, najbolj znan po vlogi v kultnem filmu Sam doma, je nedavno odprl svoje srce o očetovstvu in delil, kako je njegovo težavno otroštvo vplivalo na vzgojo otrok z igralko Brendo Song.

William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Svet slavnih

William in George nadaljujeta Dianino tradicijo

Princ William s svojim 12-letnim sinom, princem Georgeem, nadaljuje ganljivo družinsko tradicijo, ki jo je pred več kot tremi desetletji začela njegova mama, princesa Diana.

To je sin slavnega Jamesa Bonda
Svet slavnih

To je sin slavnega Jamesa Bonda

Pierce Brosnan, eden najbolj prepoznavnih igralcev, znan po vlogi Jamesa Bonda, ima z ženo Keely Shaye Smith dva sina. Najstarejši, Dylan Brosnan, si gradi svojo pot v modni industriji, glasbi in filmu.

Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Svet slavnih

Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini

Igralka Alyssa Milano je na Instagramu delila iskren trenutek s svojo družino in navdušila sledilce s čustvenim zapisom. V objavi je izpostavila, kako pomembni so ji njeni najbližji in kako jo podpirajo v vseh življenjskih situacijah.

Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Svet slavnih

Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere

21-letna Apple Martin, hči igralke in podjetnice Gwyneth Paltrow, je na premieri filma v New Yorku navdušila – in sicer z izbiro ikonične obleke, ki jo je leta 1996 nosila njena slavna mama.

Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss
Svet slavnih

Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss

Mineva deset let od smrti priljubljene slovenske pevke Simone Weiss, ki je javnosti zapustila neizbrisno zapuščino. Ob obletnici je Goran Šarac delil ganljivo sporočilo, v katerem se spominja trenutkov zadnjega dne z njeno družino.

Slavni komik postal oče: rodila se je hčerka Scottie
Svet slavnih

Slavni komik postal oče: rodila se je hčerka Scottie

Ameriški komik Pete Davidson je postal oče. S svojo partnerico, manekenko Elsie Hewitt, sta pozdravila rojstvo prvega otroka – deklice z imenom Scottie Rose Hewitt Davidson.

Svet slavnih

Zvezdnica tik pred porodom

Anna Kournikova, nekdanja svetovna teniška zvezdnica, je bila opažena v Miamiju z velikim trebuščkom, kar je sprožilo medijske govorice, da sta skupaj s partnerjem Enriquejem Iglesiasom že zelo blizu poroda.

Zvezdnica tik pred porodom
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
'Včasih si ure potoval na obisk k sorodnikom, danes nam zadostuje en klic'
novice 'Včasih si ure potoval na obisk k sorodnikom, danes nam zadostuje en klic'
Colin Jackson: Od depresije do svetovnega rekorda, do ambasadorja upanja
šport Colin Jackson: Od depresije do svetovnega rekorda, do ambasadorja upanja
Dončić presenečen: ni vedel, da se poteguje za naziv najbolj seksi Slovenca
popin Dončić presenečen: ni vedel, da se poteguje za naziv najbolj seksi Slovenca
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Vizita.si 5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Okusno.je Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Zadovoljna.si Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Moskisvet.com Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Bibaleze.si To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Cekin.si Božična torta zamajala imperij modne ikone
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Dominvrt.si Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
Moskisvet.com To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329