Družinske fotografije z otroki pogosto niso tako enostavne, kot se zdijo na prvi pogled. Četudi si starši še tako želijo popolnega posnetka, se hitro pokažejo smeh, kaos in nepredvidljive situacije, ki vsako fotografijo spremenijo v nepozaben trenutek.
Tina Gaber je na Instagramu objavila ganljiv video in zapis, s katerim je obeležila poseben družinski mejnik – 80. rojstni dan svoje babice Sonje. Objavo je pospremila s toplimi besedami, polnimi hvaležnosti, spominov in ljubezni, ki so se dotaknile številnih sledilcev.
Družina Enriqueja Iglesiasa in Anne Kournikove se je povečala. Priljubljeni pevec in nekdanja vrhunska teniška igralka sta pozdravila rojstvo svojega četrtega otroka ter s tem še dodatno obogatila svojo dolgoletno in trdno družinsko zgodbo.
Igralec Macaulay Culkin, najbolj znan po vlogi v kultnem filmu Sam doma, je nedavno odprl svoje srce o očetovstvu in delil, kako je njegovo težavno otroštvo vplivalo na vzgojo otrok z igralko Brendo Song.
Princ William s svojim 12-letnim sinom, princem Georgeem, nadaljuje ganljivo družinsko tradicijo, ki jo je pred več kot tremi desetletji začela njegova mama, princesa Diana.
Pierce Brosnan, eden najbolj prepoznavnih igralcev, znan po vlogi Jamesa Bonda, ima z ženo Keely Shaye Smith dva sina. Najstarejši, Dylan Brosnan, si gradi svojo pot v modni industriji, glasbi in filmu.
Igralka Alyssa Milano je na Instagramu delila iskren trenutek s svojo družino in navdušila sledilce s čustvenim zapisom. V objavi je izpostavila, kako pomembni so ji njeni najbližji in kako jo podpirajo v vseh življenjskih situacijah.
21-letna Apple Martin, hči igralke in podjetnice Gwyneth Paltrow, je na premieri filma v New Yorku navdušila – in sicer z izbiro ikonične obleke, ki jo je leta 1996 nosila njena slavna mama.
Mineva deset let od smrti priljubljene slovenske pevke Simone Weiss, ki je javnosti zapustila neizbrisno zapuščino. Ob obletnici je Goran Šarac delil ganljivo sporočilo, v katerem se spominja trenutkov zadnjega dne z njeno družino.
Ameriški komik Pete Davidson je postal oče. S svojo partnerico, manekenko Elsie Hewitt, sta pozdravila rojstvo prvega otroka – deklice z imenom Scottie Rose Hewitt Davidson.
Anna Kournikova, nekdanja svetovna teniška zvezdnica, je bila opažena v Miamiju z velikim trebuščkom, kar je sprožilo medijske govorice, da sta skupaj s partnerjem Enriquejem Iglesiasom že zelo blizu poroda.
