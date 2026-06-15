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Toy Story 5: vrnitev legendarnih junakov, ki jih poznamo že 30 let

S.B.
Novice 0
15. 06. 2026 04.00

Ste pripravljeni na novo nepozabno pustolovščino z Woodyjem, Buzzem in druščino?

toy story 5

Igrače se vračajo, a svet ni več enak

V petem delu zgodbe se Woody, Buzz Lightyear, Jessie in njihovi prijatelji soočijo z novim izzivom sodobnega časa. Otroci namreč vse več časa preživijo pred zasloni, klasične igrače pa se znajdejo pred vprašanjem: ali imajo v digitalnem svetu še vedno svoje mesto?

Tokrat se igrače srečajo z novo "tehnološko tekmico", pametno tablico Lilypad, ki ima povsem drugačen pogled na igro in otroštvo. Pred Woodyjem, Buzzem in druščino je pomembna naloga: dokazati, da prava domišljija ne potrebuje baterij ali internetne povezave.

Zakaj je Toy Story tako poseben?

Ko je leta 1995 izšel prvi Toy Story, je postavil zgodovinski mejnik. Bil je prvi celovečerni animirani film, ustvarjen v celoti z računalniško animacijo in s tem se je začelo novo obdobje animiranega filma.

V več kot 30 letih so liki Woodyja, Buzza in Jessie osvojili srca več generacij otrok in staršev. Franšiza je po svetu zaslužila več milijard dolarjev, njeni junaki pa so postali del otroštva milijonov ljudi. Toy Story 5 nadaljuje tradicijo zgodb o prijateljstvu, pogumu, odraščanju in moči domišljije.

Na Bibaleze.si podarjamo 2x2 vstopnici za ogled težko pričakovanega animiranega filma Toy Story 5 v ljubljanski Odiseji.
Na Bibaleze.si podarjamo 2x2 vstopnici za ogled težko pričakovanega animiranega filma Toy Story 5 v ljubljanski Odiseji.FOTO: Profimedia

Veliko presenečenje: Taylor Swift in Toy Story

Ena največjih zanimivosti novega filma je sodelovanje svetovne glasbene zvezdnice Taylor Swift. Za film je napisala in posnela novo izvirno pesem z naslovom I Knew It, I Knew You, ki jo je navdihnila priljubljena kavbojka Jessie. Pesem zaznamuje tudi njeno vrnitev h country glasbi, s katero je začela svojo kariero.

"To je prava Toy Story. Vedeli ste! Moja nova izvirna pesem "I Knew It, I Knew You", ki sem jo napisala za Disney in Pixarjev Toy Story 5, bo vaša 5. junija. Že od svojega petega leta, ko sem si ogledala prvi film Toy Story, sem sanjala o tem, da bi lahko pisala za te like, ki jih obožujem. Ko sem imela priložnost videti zgodnjo različico filma Toy Story 5, sem se vanj zaljubila v trenutku. Takoj ko sem prišla domov s projekcije, sem napisala to pesem. Včasih pač preprosto veš, kajne?" je zapisala priljubljena pevka.

Ena največjih zanimivosti novega filma je sodelovanje svetovne glasbene zvezdnice Taylor Swift.
Ena največjih zanimivosti novega filma je sodelovanje svetovne glasbene zvezdnice Taylor Swift.FOTO: Profimedia

Po besedah ustvarjalcev filma je Swiftova pesem tako tesno povezana z zgodbo, da se zdi, kot da je bila del sveta Toy Story že od samega začetka. Režiser Andrew Stanton je poudaril, da je pevka takoj razumela Jessiejino zgodbo in čustva, ki jih film prinaša.

V Cineplexxove dvorane prihaja težko pričakovana premiera animiranega filma Toy Story 5 , kjer bodo otroci in starši med prvimi doživeli novo poglavje ene najbolj priljubljenih filmskih franšiz vseh časov. Vabljeni na družinski dan, ki se bo odvijal v soboto, 20.06.2026 v vseh kinematografih Cineplexxa Slovenije.

Toy Story 5 nagradna igra družinski film kino Odiseja animirani film
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