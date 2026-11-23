Tjaša in Jaka Šinkovec imata razlog za neizmerno srečo. V soboto sta prvič postala starša. Na svet je prijokal njun sin, ki sta mu izbrala ime Eston-Oli. Veselo novico sta dan pozneje delila tudi s svojimi sledilci na Instagramu, kjer sta objavila čustven zapis in prve utrinke z novorojenčkom.
"In v trenutku se je najino življenje spremenilo za vedno. Na svet je prijokal najin največji zaklad, najina sreča, najina mala ljubezen – Eston-Oli," sta zapisala ob objavi.
Novopečena starša nista skrivala ganjenosti ob prihodu sina. "Dobrodošel na svetu, mali čudež. S seboj si prinesel neizmerno ljubezen, solze sreče in občutek, za katerega nisva vedela, da lahko obstaja," sta mu namenila prve besede.
Ob tem sta mu obljubila, da ga bosta ljubila, varovala in mu stala ob strani na vsakem koraku njegove življenjske poti. "Najlepša zgodba najinega življenja se je začela s tabo. Dobrodošel, najin Eston-Oli," sta sklenila zapis.
Od nepričakovane ljubezni do poroke in družine
Za Tjašo in Jako je bilo leto 2026 polno velikih življenjskih prelomnic. Njuna ljubezenska zgodba se je začela v začetku leta, javnost pa je za njuno zvezo izvedela marca. Tjaša, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški, in pevec skupine Firbci sta se hitro odločila za skupno prihodnost.
Junija sta sledilce presenetila z novico, da pričakujeta otroka. Ob takratni objavi sta hudomušno razkrila, da sta imela nekoliko drugačen vrstni red življenjskih načrtov: najprej zaroka, nato poroka, dojenček in na koncu gradnja hiše. A življenje je zanju pripravilo nekoliko drugačen scenarij.
Julija sta si obljubila večno zvestobo, zdaj pa sta svojo ljubezensko zgodbo nadgradila še z rojstvom prvorojenca. Pred prihodom sina sta družino povečala tudi s prikupnim jazbečarjem Flynom.
Čestitke novopečenima staršema ob najlepšem novem poglavju!
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