Tjaša in Jaka Šinkovec imata razlog za neizmerno srečo. V soboto sta prvič postala starša. Na svet je prijokal njun sin, ki sta mu izbrala ime Eston-Oli. Veselo novico sta dan pozneje delila tudi s svojimi sledilci na Instagramu, kjer sta objavila čustven zapis in prve utrinke z novorojenčkom.

"In v trenutku se je najino življenje spremenilo za vedno. Na svet je prijokal najin največji zaklad, najina sreča, najina mala ljubezen – Eston-Oli," sta zapisala ob objavi.

Novopečena starša nista skrivala ganjenosti ob prihodu sina. "Dobrodošel na svetu, mali čudež. S seboj si prinesel neizmerno ljubezen, solze sreče in občutek, za katerega nisva vedela, da lahko obstaja," sta mu namenila prve besede.

Ob tem sta mu obljubila, da ga bosta ljubila, varovala in mu stala ob strani na vsakem koraku njegove življenjske poti. "Najlepša zgodba najinega življenja se je začela s tabo. Dobrodošel, najin Eston-Oli," sta sklenila zapis.