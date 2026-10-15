Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh

Tina Košir, hčerka pokojne publicistke in profesorice Mance Košir, je gostovala v podkastu Seansa s Tajo, kjer je med drugim spregovorila o izgubi otroka med nosečnostjo. O tej boleči izkušnji je javno govorila že pred leti, tokrat pa se je spomnila tudi okoliščin, ki so spremljale njeno odločitev.

Ko je bila v 16. tednu nosečnosti, so zdravniki ugotovili, da ima nerojeni otrok zelo hudo obliko Downovega sindroma. Kot je pojasnila, stanje ne bi bilo združljivo z življenjem, hkrati pa je obstajalo tveganje tudi za njeno zdravje oziroma življenje.

"Plodek je bil tako zatečen, da bi mi dobesedno eksplodiral v trebuhu, preden bi ga jaz donosila," je svojo izkušnjo opisala v pogovoru.

Po posvetovanju z zdravniki so se zato odločili za medicinsko prekinitev nosečnosti. To zanjo ni pomenilo le slovesa od otroka, ki se ga je že veselila, temveč tudi izjemno zahtevno telesno izkušnjo. Pri prekinitvi nosečnosti v tako pozni fazi je morala skozi postopek, podoben porodu, pri katerem se je poslovila od svojega nerojenega otroka.

O tem, kako globoko jo je izkušnja zaznamovala, je spregovorila tudi v preteklosti. V knjigi Darovi minevanja, ki jo je soustvarjala z mamo Manco Košir, je odprla temo izgube otroka in žalovanja, o katerih se v družbi pogosto še vedno premalo govori.