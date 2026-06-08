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Tetovirala si je ime hčerke, nato pa nasmejala splet: poglejte, kaj je šlo narobe

S.B.
Novice 0
08. 06. 2026 10.12

Tetovaže z imeni otrok veljajo za enega najbolj osebnih načinov izražanja ljubezni, vendar se včasih tudi pri takšnih poklonih stvari ne odvijejo po načrtih. To je na lastni koži izkusila mlada mamica, ki je želela s tetovažo počastiti svojo hčerko, a je končni rezultat postal prava spletna senzacija.

katie benjamin

Avstralka Katie Benjamin je na družbenih omrežjih pokazala svojo novo tetovažo z imenom hčerke. Kmalu po objavi pa so sledili številni komentarji, saj so uporabniki opazili napako, ki je ni bilo mogoče spregledati. Namesto ganljivega družinskega spomina je nastal trenutek, ki je nasmejal na tisoče ljudi.

Fotografija tetovaže se je hitro razširila po spletu, uporabniki pa so se pošalili na račun nesrečnega spodrsljaja. Nekateri so zapisali, da bi pred obiskom tetovatorja vedno večkrat preverili zapis, drugi pa so priznali, da se lahko podobna napaka zgodi vsakomur.

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Mamica je celotno situacijo sprejela z veliko mero humorja

Namesto da bi se jezila, je svojo zgodbo delila z drugimi in pokazala, da zna tudi sama nasmejati na svoj račun. Prav zaradi njenega sproščenega odziva je objava postala še bolj priljubljena.

Katie, ki na družbenih omrežjih objavlja pod uporabniškim imenom @givingmumvibes, je v viralnem videu pokazala svežo tetovažo na podlakti. Namesto imena njene hčerke Airlie je bilo z drobnimi črkami zapisano Arilie, saj sta se črki i in r znašli na napačnih mestih.

"Bilo je tako smešno in iskreno prisežem, da se lahko kaj takega zgodi samo meni," je povedala za portal News.com.au.

Napake so precej pogoste

Tetovatorji sicer opozarjajo, da so napake pri napisih med najpogostejšimi razlogi za kasnejše popravke ali odstranjevanje tetovaž. Zato strankam vedno svetujejo, naj pred končno potrditvijo večkrat preverijo črkovanje, velikost in postavitev napisa.

Čeprav je bila napaka neprijetna, je mamica na koncu dobila zgodbo, ki jo bo lahko pripovedovala še vrsto let. Njeni sledilci pa so dobili še en dokaz, da lahko tudi majhen spodrsljaj postane vir dobre volje in smeha.

Vir: News.com.au

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