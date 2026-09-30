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Teo Čeh postal očka: ob rojstvu hčerke se je poklonil partnerki Pini

S.B.
Novice 0
30. 09. 2026 13.19

"Dala si nama največjo srečo na svetu. In ime ji je Mia." S temi besedami je Teo Čeh ob fotografiji svoje novorojene hčerke razkril veselo novico, da sta s partnerko Pino postala starša. A njegov zapis ni bil namenjen le njuni deklici. Predvsem je bil poklon Pini, ki je po njegovih besedah na poti do njune hčerke prestala vse prej kot lahko izkušnjo.

Teo Ceh
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Slovenski športnik in član akrobatske skupine Dunking Devils, Teo Čeh, je ob fotografiji novorojenčice Mie zapisal iskreno in zelo osebno sporočilo, v katerem se je poklonil partnerki in vsem ženskam, ki so šle skozi podobno izkušnjo.

"Tole je en velik POKLON za mojo Pino. Pa tud za vse ženske, ki ste šle čez to. Pina, kapo dol," je zapisal.

"Pot do nje pa je bila vse prej kot lahka"

Čeprav podrobnosti o porodu ni razkril, je iz njegovega zapisa jasno, da je bila pot do rojstva njune deklice zahtevna.

"Dala si nama največjo srečo na svetu. In ime ji je Mia. Pot do nje pa je bila vse prej kot lahka. Bila je garaška, boleča in na trenutke res nevzdržna," je zapisal.

Ob tem je iskreno priznal tudi, kako težko mu je bilo partnerkino trpljenje opazovati z druge strani.

"Jaz sem lahko samo stal ob tebi in gledal, kako vse to prenašaš kot največja bojevnica," je zapisal in dodal, da mu je bilo mučno gledati njeno trpljenje ter vedeti, da ji bolečine ne more odvzeti.

"Upam, da sem ti s svojo prisotnostjo vse skupaj olajšal vsaj za 1 %"

Teo je ob tem pokazal tudi nekoliko bolj ranljivo plat. Čeprav je bil ob Pini, se je sam v nekaterih trenutkih počutil nemočnega.

"Upam, da sem ti s svojo prisotnostjo vse skupaj olajšal vsaj za 1 %, čeprav sem se večino časa počutil precej neuporabnega," je zapisal.

Nato je sledil še posebej čustven poklon partnerki.

"Tk ko sem ti že milijonkrat rekel: Ljubim te! Ampak po tem, čemu sem bil priča, te občudujem še na čist novem nivoju."

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Očetov pogled na porod: "Če bi morali fotri rojevat ..."

Teo pa v svojem zapisu ni ostal povsem resen. Na koncu je dodal tudi nekoliko bolj hudomušno ugotovitev, ki je nasmejala njegove sledilce:

"Če bi morali fotri rojevat, bi človeštvo že zdavnaj propadlo."

S tem je še enkrat poudaril svoje občudovanje ženskam, ki prestanejo porod in vse, kar ga spremlja.

Svoj zapis je zaključil s preprostim, a močnim zahvaljevanjem:

"Hvala ti za Mio. Hvala ti za to, kar si prestala za naju. Hvala ti, ker si ti. Vsa čast, mami."

Največja sreča ima ime Mia

Ob osebnem zapisu je tako v ospredju predvsem novo poglavje, ki se je začelo za mlado družino. Teo in Pina sta svojo največjo srečo poimenovala Mia, o rojstvu pa je očka javno spregovoril predvsem skozi hvaležnost partnerki.

Njegove besede so obenem opomnik na nekaj, o čemer se ob rojstvu otroka pogosto govori premalo – da porod ni vedno lep in filmski trenutek, temveč je lahko za žensko tudi izjemno naporen, boleč in čustveno zahteven.

In morda je prav zato njegov poklon Pini tako poseben: ob fotografiji njune hčerke ni v ospredje postavil sebe kot novopečenega očeta, temveč žensko, ki je njuno deklico prinesla na svet.

Teo Ceh novorojenček porod starševstvo družina
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