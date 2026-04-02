Z ganljivo objavo razkril, da pričakuje prvega otroka

Veselo novico sta sporočila prek družbenega omrežja Instagram, kjer sta objavila serijo prečudovitih fotografij, ki so hitro pritegnile pozornost številnih oboževalcev. Na njih je videti sproščene in zelo povezane trenutke, ujete v naravnem okolju. Par stoji tesno skupaj, nasmejana Tay pa se naslanja na svojega moža, medtem ko jo ta nežno objema. V objavi ne manjka topline, saj je njuna govorica telesa tista, ki najbolje pokaže, kako zelo uživata v tem posebnem obdobju pričakovanja.

Posebej ganljiv je trenutek, ko Taylor nežno poljubi njen trebušček, kar jasno izraža veselje ob prihodu dojenčka. Na eni izmed fotografij Tay ponosno pokaže tudi ultrazvočno sliko. Celotna serija fotografij deluje zelo iskreno in domače ter lepo pokaže, kako zelo se veselita svoje nove vloge staršev. Ob novici sta zakonca dodala tudi simpatičen zapis, s katerim sta se pošalila na račun svojega skupnega imena in priimka. Kaj je boljše kot dva Taylorja Lautnerja? sta zapisala in s tem pokazala, da kljub velikemu življenjskemu koraku ohranjata svoj značilni humor in sproščenost.

Ljubezenska zgodba Taylorja in Tay Lautner

Kot piše People sta se Taylor Lautner in njegova žena Tay spoznala leta 2018, spoznala pa ju je prav igralčeva sestra. Med njima se je hitro razvila povezanost, ki je prerasla v resno zvezo. Po nekaj letih skupnega življenja sta se zaročila, nato pa leta 2022 tudi poročila in svojo ljubezen okronala z zakonsko zvezo.

Tay Lautner je po poklicu medicinska sestra in se posveča tudi področju duševnega zdravja. Pogosto poudarja pomen skrbi za dobro počutje in ravnovesje.

Val čestitk in navdušenja med oboževalci

Novica o pričakovanju otroka je hitro zaokrožila po medijih in družbenih omrežjih ter sprožila val pozitivnih odzivov. Številni oboževalci, prijatelji in znani obrazi so paru čestitali ter jima zaželeli vse dobro na novi življenjski poti, piše Daily Mail. Veselje, ki ga delita z javnostjo, je očitno iskreno in nalezljivo, saj so komentarji pod objavo polni lepih misli in dobrih želja. Za priljubljenega igralca in njegovo izbranko se tako začenja novo poglavje, ki ga bosta, kot kaže, pospremila z veliko ljubezni, humorja in skupnih trenutkov.