Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime

Za Tamaro je to prvi otrok. Veselo pričakovanje je javnosti razkrila aprila letos, ko je v etru Radia Aktual sporočila, da z možem pričakujeta prvega otroka. Takrat je povedala, da se pripravlja na novo življenjsko vlogo, ob tem pa v svojem značilnem slogu dejala, da bo tudi kot mama ostala v 'rock'n'roll' vlogi. Poleti se je za nekaj časa umaknila iz radijskega etra in odšla na porodniški dopust, zdaj pa je njena družina bogatejša za deklico, ki sta ji skupaj s partnerjem Maticem izbrala ime Frida.

Deklici sta izbrala ime Frida

Frida je kratko žensko ime, ki je še posebej povezano z germansko in skandinavsko jezikovno tradicijo. Po eni od razlag je Frida skrajšana oblika germanskih imen, ki vsebujejo starovisokonemški element fridu, povezan s pomenom mir oziroma mirnost. Obstaja pa tudi skandinavska etimološka razlaga. Univerza v Københavnu navaja, da je Frida skandinavsko ime, ki pomeni lepota, hkrati pa se lahko pojavlja kot skrajšana oblika imen, kot sta Friederike in Elfriede. Ime tako nosi zelo lepe pomene: mir, spokojnost, lepoto in ljubljenost. Prav zato ni presenetljivo, da se je v zadnjih desetletjih ponovno močno uveljavilo predvsem v Skandinaviji.

icon-expand Tamara je postala mamica deklici Fridi. FOTO: Aljoša Kravanja

Najbolj slavna Frida na svetu? Nedvomno Frida Kahlo

Ko zaslišimo ime Frida, večina najprej pomisli na eno najbolj prepoznavnih umetnic 20. stoletja, Frido Kahlo. Mehiška slikarka, ki je živela med letoma 1907 in 1954, je zaslovela predvsem s svojimi avtoportreti in umetnostjo, v katero je vpletala teme identitete, telesne bolečine, mehiške kulture in lastnih življenjskih izkušenj. Danes velja za eno najbolj prepoznavnih umetnic na svetu. Ime Frida pa nosijo tudi številne druge znane ženske.

icon-expand Frida Kahlo FOTO: AP

Anni-Frid Lyngstad

Ljubitelji glasbe bodo ime povezali tudi z Anni-Frid Lyngstad, članico legendarne švedske skupine ABBA. Pevka je pogosto znana preprosto kot Frida in je skupaj z Agnetho Fältskog predstavljala ženski del ene najuspešnejših pop skupin vseh časov.

Frida Gustavsson

Med sodobnejšimi znanimi nosilkami imena je Frida Gustavsson, švedska manekenka in igralka. Nastopala je tudi v priljubljeni seriji Vikings: Valhalla, v kateri je upodobila Freydís Eiríksdóttir.

Frida Karlsson

Ime nosi tudi švedska športnica Frida Karlsson, ena izmed najbolj prepoznavnih švedskih tekačic na smučeh. Med znanimi Fridami so še norveška nogometašica Frida Maanum, nekdanja švedska alpska smučarka Frida Hansdotter in številne druge športnice, umetnice ter ustvarjalke.

Ime, ki ima posebno zgodbo