Znani Slovenec drugič postal očka, z ženo sta se razveselila deklice

"Naj iz majhnega zraste veliko ...," je ob fotografiji zapisal ponosni očka. Na njej lahko vidimo njegovo roko in drobno ročico novorojenke. Igralec imena hčerke za zdaj še ni razkril, z nežno objavo pa je požel številne čestitke.

Za Tadeja in Viljo je to že drugi otrok. Prvič sta se starševstva razveselila maja 2020, ko se jima je rodil sin Vito. Igralec, ki je sicer precej zadržan, ko gre za razkrivanje zasebnega življenja, je tudi takrat veselo novico delil precej diskretno.

Vito je zdaj postal starejši bratec, družina pa je z rojstvom deklice postala štiričlanska.