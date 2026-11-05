Znani Slovenec drugič postal očka, z ženo sta se razveselila deklice

"Naj iz majhnega zraste veliko ...," je ob fotografiji zapisal ponosni očka. Na njej lahko vidimo njegovo roko in drobno ročico novorojenke. Igralec imena hčerke za zdaj še ni razkril, z nežno objavo pa je požel številne čestitke.
Družina se je povečala, sin Vito je dobil sestrico
Za Tadeja in Viljo je to že drugi otrok. Prvič sta se starševstva razveselila maja 2020, ko se jima je rodil sin Vito. Igralec, ki je sicer precej zadržan, ko gre za razkrivanje zasebnega življenja, je tudi takrat veselo novico delil precej diskretno.
Vito je zdaj postal starejši bratec, družina pa je z rojstvom deklice postala štiričlanska.
Ljubezen sta okronala tudi s poroko
Tadej in Vilja svojo ljubezensko zgodbo pišeta že vrsto let. Par je skupaj od leta 2016, septembra 2024 pa sta svojo zvezo okronala s poroko. Usodni da sta si obljubila na intimnem slavju v družbi najbližjih.
Igralec je širši javnosti najbolj znan po vlogi Roka Slaka v priljubljeni slovenski seriji Reka ljubezni, uveljavil pa se je tudi v gledališču, na radiu in televiziji.
Zdaj ga čaka novo, zagotovo čudovito poglavje družinskega življenja. Iskrene čestitke!
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