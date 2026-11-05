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Znani Slovenec drugič postal očka, z ženo sta se razveselila deklice

S.B.
Novice 0
05. 11. 2026 08.24

Slovenski igralec Tadej Pišek ima prav poseben razlog za srečo. Z ženo Viljo sta se razveselila rojstva drugega otroka, družina pa je bogatejša za deklico. Veselo novico je igralec sporočil tudi svojim sledilcem na družbenih omrežjih, kjer je objavil čudovito črno-belo fotografijo, ki razkriva le droben, a zelo pomenljiv družinski trenutek.

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"Naj iz majhnega zraste veliko ...," je ob fotografiji zapisal ponosni očka. Na njej lahko vidimo njegovo roko in drobno ročico novorojenke. Igralec imena hčerke za zdaj še ni razkril, z nežno objavo pa je požel številne čestitke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina se je povečala, sin Vito je dobil sestrico

Za Tadeja in Viljo je to že drugi otrok. Prvič sta se starševstva razveselila maja 2020, ko se jima je rodil sin Vito. Igralec, ki je sicer precej zadržan, ko gre za razkrivanje zasebnega življenja, je tudi takrat veselo novico delil precej diskretno.

Vito je zdaj postal starejši bratec, družina pa je z rojstvom deklice postala štiričlanska.

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Ljubezen sta okronala tudi s poroko

Tadej in Vilja svojo ljubezensko zgodbo pišeta že vrsto let. Par je skupaj od leta 2016, septembra 2024 pa sta svojo zvezo okronala s poroko. Usodni da sta si obljubila na intimnem slavju v družbi najbližjih.

Igralec je širši javnosti najbolj znan po vlogi Roka Slaka v priljubljeni slovenski seriji Reka ljubezni, uveljavil pa se je tudi v gledališču, na radiu in televiziji.

Zdaj ga čaka novo, zagotovo čudovito poglavje družinskega življenja. Iskrene čestitke!

 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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