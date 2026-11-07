Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil

Sylvain Hélaine je 40-letnik, ki ga na družbenih omrežjih poznajo tudi pod imenom FreakyHoody, in ima za seboj skoraj dve desetletji pedagoškega dela v Franciji in Veliki Britaniji. O svojem videzu, izkušnjah v šolskih klopeh in odzivih okolice je pred kratkim spregovoril tudi v britanski oddaji This Morning na televiziji ITV.

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Otroci ga sprejmejo hitreje kot odrasli

Sylvain je v oddaji pojasnil, da so odzivi otrok pogosto precej drugačni od odzivov odraslih. Medtem ko se nekateri starši ob prvem srečanju z njim začudijo ali celo prestrašijo, otroci njegovo podobo praviloma sprejmejo zelo hitro. "Otroci me sprejmejo v dveh minutah, starši potrebujejo dve uri, stari starši pa dva dni. Potrebujejo samo malo časa," je slikovito opisal svoje izkušnje. V pogovoru je poudaril tudi, da se zaveda, kako močno lahko njegov videz vpliva na prve vtise. Ljudje si namreč včasih ustvarijo mnenje o njegovih sposobnostih, še preden ga sploh spoznajo kot učitelja. "Če prvi dan naredim nekaj dobrega, bodo rekli: 'Seveda je najboljši, to smo že pričakovali.' Če pa naredim kaj malo slabše, bodo mislili, da sem grozen zaradi svojega videza," je pojasnil.

icon-expand Sylvain je učitelj že skoraj dve desetletji. FOTO: Profimedia

V razredu ne govori o svojih tetovažah

Čeprav je njegov videz nekaj, kar ljudje težko spregledajo, Sylvain pravi, da v razredu ne želi, da bi bile tetovaže v središču pozornosti. Tam veljajo običajna šolska pravila, učenci pa se morajo posvetiti učenju. "V razredu sploh ne govorim o svojih tetovažah in videzu. Preprosto delamo, vzamemo zvezke, napišemo datum in nadaljujemo. Sem zelo resen. Če imajo vprašanja, me lahko na primer vprašajo med odmorom," je povedal v oddaji This Morning. Prepričan je, da je prav takšen pristop pomemben. Otroci se tako naučijo, da je človek veliko več kot njegova zunanjost.

Zaradi videza je že izgubil službo v vrtcu

Njegova življenjska zgodba pa ni brez neprijetnih izkušenj. Leta 2020 je izgubil možnost poučevanja najmlajših otrok v vrtcu, potem ko se je eden od staršev pritožil, da naj bi njegov videz pri triletnem otroku povzročil nočne more. Francoske izobraževalne oblasti so se nato dogovorile, da lahko poučuje otroke, stare šest let ali več. Sylvain je takrat odločitev označil za žalostno, vendar ni nameraval zapustiti poklica. "Sem učitelj razrednega pouka. Svoje delo imam rad," je pred časom povedal za britanski časnik The Independent. Ob tem je izrazil upanje, da bodo otroci zaradi izkušenj z njim nekoč bolj odprti do ljudi, ki so drugačni od večine. "Morda bodo kot odrasli manj rasistični, manj homofobni in bolj odprtega duha," je dejal.

icon-expand Sylvain ima rad učiteljski poklic, pravi pa, da imajo najmanj predsodkov o njegovem videzu ravno otroci. FOTO: Profimedia

Tetoviral si je celo beločnice, jezik in dlesni

Njegova preobrazba se je začela leta 2012, ko je pri 27 letih živel in delal v Londonu. Navdihnila sta ga dva moška, ki ju je srečal v mestu, eden je imel tetoviran celoten rokav, drugi pa vrat. To ga je spodbudilo, da se je tudi sam odločil za tetovaže. Sprva je želel poslikati le roke, nato pa se je odločil, da bo z njimi prekril skoraj celotno telo. Danes ima tetovirano kožo od glave do pet, vključno z obrazom, dlesnimi, jezikom in beločnicami. Tetovaže ima celo pod nohti na rokah in nogah. Njegove telesne spremembe so šle še dlje. Odstraniti si je dal bradavice, popek in približno 20 kožnih znamenj, saj je želel ustvariti čim bolj gladko površino za nadaljnje tetoviranje. Zanimivo je, da kljub obsežni zbirki tetovaž ne uživa v samem procesu tetoviranja. V pogovoru za portal Need To Know je svojo podobo opisal kot eno samo veliko tetovažo. "Imam samo eno tetovažo, to je celoten bodi, moja pižama," se je pošalil. Razkril je tudi, da trenutno že ustvarja drugo plast tetovaž čez obstoječe poslikave. Na tetoviranje se odpravi približno dvakrat na mesec. "Sovražim bolečino. Sovražim tetoviranje," je iskreno priznal. A dodal, da ga navdušuje občutek, ko vidi, kako se njegova podoba spreminja. "Rad se razvijam. Rad vidim, kako se spreminjam. Med tetoviranjem trpiš in res sovražim bolečino. Pred naslednjim terminom odštevam dneve, sem živčen in nočem iti. Toda ko je tetoviranje končano, sem zelo ponosen in počutim se nepremagljivega," je priznal.

icon-expand Čeprav ima celotno telo prekrito s tetovažami, pravi, da ga tetoviranje zares boli. FOTO: Profimedia

Njegovo sporočilo je pomembnejše od videza

Sylvain svoje odločitve ne namerava spreminjati. Nasprotno, tetoviranje vidi kot življenjski projekt, ki se nikoli zares ne konča. V enem od prejšnjih intervjujev je povedal tudi, da ljudje večinoma niso nesramni do njega, temveč jih njegov videz predvsem zanima ali preseneti. Prepričan je, da je pomembno slediti svojim strastem in se ne ozirati preveč na pričakovanja okolice. "Živiš samo enkrat in če imaš strast, ji moraš slediti, kolikor se le da. Bolje je občutiti obžalovanje kot živeti s kesanjem," je še povedal za Need To Know.