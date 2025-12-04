Prihaja Miklavž: kje vse bo letos razveseljeval otroke in odrasle

Na številnih prireditvah – sprevodih, sejmih, pohodih in koncertih – se mu bodo pridružili tudi njegovi spremljevalci: parklji, vragi in angelčki. Skupaj bodo poskrbeli za čarobno decembrsko vzdušje, razdeljevanje daril pridnim otrokom in kanček strašenja porednih, a vse le v šali. Tukaj je izbor nekaterih dogodkov po mestih, kjer bo Miklavž na voljo, idealno za družine, otroke in vse, ki si želijo prazničnega vzdušja.

Izbrani Miklavževi dogodki 2025 po Sloveniji

Ljubljana – Sprevod svetega Miklavža Datum: 5. december 2025, 17.00–18.30. Trasa: vzpenjača – Krekov trg – Prešernov trg. Miklavž bo prišel s spremljevalci: parklji, angelčki in vragci; angelčki bodo razdeljevali piškote, sadje in sladkarije pridnim otrokom, parklji pa bodo "strašili" poredne, a le v šali. Kranjska Gora – Obisk svetega Miklavža v Ljudskem domu Datum: 5. december 2025 ob 17.00. Otroška predstava Bread, Cookies, and Croissants, obisk Miklavža in darila za najmlajše. Murska Sobota – Mikloševo senje/Miklavžev sejem Datum: 6. december 2025, prihod Miklavža ob 10.30 in 15.30. Mestno središče bo praznično okrašeno, na voljo bodo stojnice z domačimi izdelki, hrano in darili. Vrhnika – Miklavževanje 2025 Datum: 5. december 2025, od 16.30. Miklavž bo obiskal več lokacij v mestu, obiskovalcem in otrokom bo prinesel zabavo in praznično vzdušje. Kamnik – Miklavževanje na Malem gradu in po občini Glavni dogodek: 5. december 2025 ob 17.00. Poleg tega bodo potekala Miklavževanja tudi v naseljih po občini (Brezje, Duplica, Nevlje, Mekinje, Motnik). Mesto bo praznično osvetljeno, Miklavž pa bo razveseljeval otroke in odrasle.

Kozje – Miklavžev sejem in pohod z lučkami Datum: 5. december 2025, 16.00–19.00. Lokalna prireditev s prižigom lučk, lutkovno predstavo in glasbo. Ob 16.45 bo pohod z lučkami do trga in prihod Miklavža. Rakek – Tradicionalni Miklavžev sejem 2025 Datum: 6. december 2025 od 15.00 naprej, pred pošto v Rakeku. Na voljo bodo stojnice z domačimi izdelki, darili in prazničnim ambientom, Miklavž pa bo poskrbel za otroško veselje. Škocjan (Sevnica) – Tradicionalni Miklavžev sejem Datum: 5. december 2025, 13.00–19.00. Pred kulturnim centrom vas čakajo stojnice z unikatnimi izdelki, praznične dobrote in prijetno vzdušje, primerno za družinsko druženje. Pivka – Miklavžev sejem v Krpanovem domu Datum: 30. november 2025, 14.00–19.00. Sejem domačih ustvarjalcev, praznični nakupi, dobrote, dekoracije in Miklavžev obisk, ki bo razveselil otroke. Radovljica – Miklavžev dan in praznična nedelja Datum: 6. december 2025 ob 17.00. Tržnica, ustvarjalne delavnice, predstave in obisk Miklavža s spremljevalci – zabava za otroke in družine.

