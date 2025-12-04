Bibaleze.si
Prihaja Miklavž: kje vse bo letos razveseljeval otroke in odrasle

B.R. , STA
Novice 1
04. 12. 2025 09.29

V katoliškem liturgičnem letu 6. decembra obeležujemo god svetega Nikolaja, bolj znanega kot Miklavž. Krščanski svetnik, znan po darežljivosti, bo tudi letos v svoji praznični vlogi razveseljeval otroke in odrasle po vsej Sloveniji.

Miklavž v Ljubljani

Na številnih prireditvah – sprevodih, sejmih, pohodih in koncertih – se mu bodo pridružili tudi njegovi spremljevalci: parklji, vragi in angelčki. Skupaj bodo poskrbeli za čarobno decembrsko vzdušje, razdeljevanje daril pridnim otrokom in kanček strašenja porednih, a vse le v šali.

Tukaj je izbor nekaterih dogodkov po mestih, kjer bo Miklavž na voljo, idealno za družine, otroke in vse, ki si želijo prazničnega vzdušja.

Izbrani Miklavževi dogodki 2025 po Sloveniji

Ljubljana – Sprevod svetega Miklavža

Datum: 5. december 2025, 17.00–18.30. Trasa: vzpenjača – Krekov trg – Prešernov trg. Miklavž bo prišel s spremljevalci: parklji, angelčki in vragci; angelčki bodo razdeljevali piškote, sadje in sladkarije pridnim otrokom, parklji pa bodo "strašili" poredne, a le v šali.

Kranjska Gora – Obisk svetega Miklavža v Ljudskem domu

Datum: 5. december 2025 ob 17.00. Otroška predstava Bread, Cookies, and Croissants, obisk Miklavža in darila za najmlajše.

Murska Sobota – Mikloševo senje/Miklavžev sejem

Datum: 6. december 2025, prihod Miklavža ob 10.30 in 15.30. Mestno središče bo praznično okrašeno, na voljo bodo stojnice z domačimi izdelki, hrano in darili.

Vrhnika – Miklavževanje 2025

Datum: 5. december 2025, od 16.30. Miklavž bo obiskal več lokacij v mestu, obiskovalcem in otrokom bo prinesel zabavo in praznično vzdušje.

Kamnik – Miklavževanje na Malem gradu in po občini

Glavni dogodek: 5. december 2025 ob 17.00. Poleg tega bodo potekala Miklavževanja tudi v naseljih po občini (Brezje, Duplica, Nevlje, Mekinje, Motnik). Mesto bo praznično osvetljeno, Miklavž pa bo razveseljeval otroke in odrasle.

Kozje – Miklavžev sejem in pohod z lučkami

Datum: 5. december 2025, 16.00–19.00. Lokalna prireditev s prižigom lučk, lutkovno predstavo in glasbo. Ob 16.45 bo pohod z lučkami do trga in prihod Miklavža.

Rakek – Tradicionalni Miklavžev sejem 2025

Datum: 6. december 2025 od 15.00 naprej, pred pošto v Rakeku. Na voljo bodo stojnice z domačimi izdelki, darili in prazničnim ambientom, Miklavž pa bo poskrbel za otroško veselje.

Škocjan (Sevnica) – Tradicionalni Miklavžev sejem

Datum: 5. december 2025, 13.00–19.00. Pred kulturnim centrom vas čakajo stojnice z unikatnimi izdelki, praznične dobrote in prijetno vzdušje, primerno za družinsko druženje.

Pivka – Miklavžev sejem v Krpanovem domu

Datum: 30. november 2025, 14.00–19.00. Sejem domačih ustvarjalcev, praznični nakupi, dobrote, dekoracije in Miklavžev obisk, ki bo razveselil otroke.

Radovljica – Miklavžev dan in praznična nedelja

Datum: 6. december 2025 ob 17.00. Tržnica, ustvarjalne delavnice, predstave in obisk Miklavža s spremljevalci – zabava za otroke in družine.

Zakaj bodo letošnja Miklavževa praznovanja posebna

Praznični čas prinaša luči, toplino in veselje. Letos bo Miklavž s svojim spremstvom – parklji, vragi in angelčki – obiskal številna mesta in vasice po Sloveniji. Poleg klasičnih daril in piškotov bo dogajanje polno tradicionalnega šarma: angelčki bodo nagrajevali pridne, parklji pa bodo v šali "strašili" poredne, vse pa v varnem in zabavnem vzdušju.

Ponekod bodo organizirani tudi sejmi, pohodi z lučkami, lutkovne predstave in koncerti. To so odlične priložnosti za družinsko druženje, nakup prazničnih daril in doživetje prave decembrske čarovnije.

Miklavž sveti Miklavž dogodki december praznovanje Slovenija
rogla 04. 12. 2025 13.49
Miklavž danes ni nič drugega kot traparija. Starši otrok, ki jih želite razvajati še z Miklavžem, povprašajte svoje dedke in babice, kaj je Mimlavžev prihod bil nekoč. Takrat je to bil res čas pričakovanja, enako kot božič.
