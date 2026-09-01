Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica

Otroci slavnih pogosto pritegnejo veliko pozornosti, a hči Kylie Jenner je tokrat navdušila s svojo duhovitostjo. Osemletna Stormi Webster je skupaj s svojim mlajšim bratom Airom sodelovala v prisrčnem videoposnetku na YouTubovem kanalu svoje mame, kjer sta slavno podjetnico in zvezdnico resničnostnih šovov postavila v vlogo gostje.

Stormi pripravila vprašanja kar sama

V videu, ki ga je Kylie Jenner objavila 30. avgusta, je Stormi prevzela vlogo glavne voditeljice. Njena mama je razkrila, da je vsa vprašanja pripravila sama, kar je deklica komentirala z veliko mero humorja: To je zahtevalo ogromno dela, je dejala med pahljanjem s karticami z vprašanji. Stormi je mamo spraševala o različnih temah, med drugim o njenem najpogosteje uporabljenem emojiju in jedi, ki bi jo lahko jedla vsak dan. Med odgovori pa je pozornost ukradel tudi štiriletni Aire, ki je med intervjujem večkrat zazehal.

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Odgovor, ki je nasmejal splet

Eden najbolj zabavnih trenutkov se je zgodil, ko je Kylie vprašanje obrnila proti svoji hčerki in jo vprašala, katero hrano bi sama lahko jedla vsak dan. Stormi se ni pustila zmesti in je mami hitro odvrnila: 'Punca, to so tvoja vprašanja, ne moja'. Njena iskrena in nekoliko nagajiva pripomba je Kylie spravila v smeh, posnetek pa je hitro zaokrožil po spletu.

Kylie: "Ima veliko osebnost"

Stormi je že večkrat dokazala, da ji samozavesti ne manjka. Kylie je v preteklosti javno govorila o tem, da ima njena hči zelo močan karakter in veliko osebnost, zaradi česar jo mora včasih tudi opomniti na meje. V tokratnem videu je bilo to še posebej očitno. Osemletnica je intervju vodila samozavestno, z veliko humorja in spontanosti, kar je navdušilo oboževalce družine Kardashian-Jenner.

Prisrčen družinski trenutek

Poleg smešnih pripomb je video ponudil tudi nekaj čustvenih trenutkov, poroča People. Stormi je mamo vprašala, kaj bi danes povedala svoji desetletni različici. Kylie je odgovorila, da bi ji svetovala, naj ostane zvesta sama sebi, in dodala, da bo nekega dne imela skoraj desetletno hčerko, ki bo desetkrat bolj podobna njej. Ta odgovor je Stormi nasmejal, Kylie pa je ob koncu videa poudarila, kako ponosna je na svojo hčerko.