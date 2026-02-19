Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa

Generacija Alfa je prva generacija, ki je od rojstva omrežena in nenehno izpostavljena digitalnim zaslonom, zato starši razvijajo nove načine vzgoje – a mnogi so deležni kritik, kot poroča New York Post.

Kaj je generacija Alfa in zakaj je drugačna?

Generacija Alfa zajema otroke, rojene približno med letoma 2010 in 2024. Kot so zapisali na spletni strani FirstCry Parenting, gre za prvo generacijo, ki je od rojstva vpeta v digitalni svet, z dostopom do pametnih telefonov, tablic in interneta že v zgodnjem otroštvu. Zanje je značilna izjemno spretna raba tehnologije, hkrati pa to prinaša izzive tako za starše kot za vzgojitelje, saj prekomerna uporaba digitalnih vsebin lahko vpliva na otrokovo pozornost, spanje in socialne veščine.

Kritike sodobnih starševskih praks

1. Prekomerna izpostavljenost tehnologiji in zaslonom V javnih razpravah na spletnih forumih, kot je Reddit, kritiki opozarjajo, da sodobni starši pogosto dovolijo otrokom preveč časa pred zasloni, da bi "umirili" otroka ali si zagotovili trenutek zase. To naj bi po njihovem vodilo do otrok, ki imajo slabšo koncentracijo, omejene socialne veščine in povečano odvisnost od digitalnih nagrad, kot so všečki ali igre. Kot navajajo uporabniki, se lahko pojavijo celo ekstremni primeri, ko otroci več pozornosti posvečajo napravam kot osnovnim dnevnim navadam.

2. Mehki starševski pristopi in odsotnost meja Del razprave se nanaša tudi na sodobne pristope "nežnega starševstva" (gentle parenting), pri katerih starši postavljajo manj strogih pravil in se trudijo, da ne bi prišlo do konfliktov. Po mnenju kritikov to lahko vodi do otrok, ki ne razvijejo odpornosti, prevzemanja odgovornosti ali razumevanja meja, saj naj bi starši pogosto delovali bolj kot prijatelji kot voditelji, ki učijo otroke življenjskih veščin. 3. Družbena primerjava in občutek neuspeha Sodobno starševstvo se pogosto odvija na družbenih omrežjih, kjer je vsak otrok ali družina lahko predmet javnega pregleda. Po poročanju Livemint.com to ustvarja pritisk na starše, da morajo "popolno živeti vsako otroško izkušnjo", kar vodi v občutek neuspeha in stalnega primerjanja z drugimi.

Alternativni in hibridni pristopi

1. Hibridni starševski pristop Strokovnjaki in mnogi starši se nagibajo k hibridnemu starševstvu, ki združuje različne pristope – od mej do empatije in strukturiranega časa za zaslone. Kot so zapisali na spletni strani Parent Herald, tak pristop omogoča ravnovesje med vodenjem, disciplino in digitalno odgovornostjo. 2. Odprt dialog in čustvena inteligenca Namesto strogega nadzora starši vedno bolj poudarjajo razvoj čustvene inteligence, pogovor o občutkih in empatijo. To po mnenju strokovnjakov, kot so zapisali na Parent Herald, omogoča staršem, da se povežejo z otroki in jim razložijo, zakaj obstajajo določene meje, ne le, da jih postavljajo.

