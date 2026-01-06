Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo

Poleg tega so starši oziroma zakoniti skrbniki upravičeni do enkratnega socialnega transferja, in sicer:

Občina se zaveda, da je stanovanjska problematika mladih in mladih družin eden ključnih izzivov lokalnih skupnosti. Nizki prihodki, negotove zaposlitve in visoke cene nepremičnin pogosto otežujejo pridobitev lastnega stanovanja, kar vodi v odseljevanje mladih v večja mesta ali tujino. To za občino pomeni zmanjšanje mladih družin in upad potenciala za razvoj lokalne skupnosti.

Da bi to preprečili, občina Središče ob Dravi mladim družinam nudi subvencijo komunalnega prispevka, ki je namenjena reševanju prvega stanovanjskega vprašanja. Subvencija se lahko uveljavlja za:

- gradnjo novega stanovanjskega objekta

- rekonstrukcijo, dozidavo ali nadzidavo obstoječega objekta

- legalizacijo stanovanjskega objekta

Upravičenci so mladi do 40. leta in mlade družine, kjer je vsaj eden od staršev mlajši od 40 let. Subvencija znaša 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka, vendar največ 2.500 €. Upravičenec lahko subvencijo prejme le enkrat, pri čemer mora biti lastnik zemljišča ali imeti zemljiškoknjižno vpisano pravico gradnje.

Občina s tem ukrepom želi:

- povečati bivanjsko privlačnost območja

- spodbuditi mlade k gradnji ali prenovi stanovanj

- zmanjšati finančno breme plačila komunalnega prispevka

- prispevati k dolgoročni naselitvi mladih družin in razvoju lokalne skupnosti