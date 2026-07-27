Priljubljeno otroško igračo umikajo s trga zaradi nevarne kemikalije

Hrvaški državni inšpektorat je objavil odpoklic igrače Magic Cube, pri kateri so laboratorijske analize pokazale previsoko vsebnost bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP), kemikalije, ki se uporablja za mehčanje plastike, vendar je njena uporaba v otroških igračah strogo omejena zaradi možnih škodljivih učinkov na zdravje.

Opozorilo je pomembno tudi za slovenske starše, saj veliko družin poletne počitnice preživlja na Hrvaškem. Med dopustom otrokom pogosto kupijo manjše igrače, spominke ali izdelke na stojnicah in v turističnih trgovinah, zato je dobro biti pozoren na njihov izvor, oznake in morebitna varnostna opozorila.

Če ste omenjeno igračo kupili med dopustom na Hrvaškem, preverite, ali gre za izdelek, zajet v odpoklicu, in poskrbite, da je otrok ne bo več uporabljal.