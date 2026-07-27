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Priljubljeno otroško igračo umikajo s trga zaradi nevarne kemikalije

S.B.
Novice 0
27. 07. 2026 12.34

Starši, pozor! S trga umikajo priljubljeno otroško igračo, saj so pri preverjanju ugotovili prisotnost nevarne kemikalije, ki lahko predstavlja tveganje za zdravje otrok.

igrača

Hrvaški državni inšpektorat je objavil odpoklic igrače Magic Cube, pri kateri so laboratorijske analize pokazale previsoko vsebnost bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP), kemikalije, ki se uporablja za mehčanje plastike, vendar je njena uporaba v otroških igračah strogo omejena zaradi možnih škodljivih učinkov na zdravje.

Opozorilo je pomembno tudi za slovenske starše, saj veliko družin poletne počitnice preživlja na Hrvaškem. Med dopustom otrokom pogosto kupijo manjše igrače, spominke ali izdelke na stojnicah in v turističnih trgovinah, zato je dobro biti pozoren na njihov izvor, oznake in morebitna varnostna opozorila. 

Če ste omenjeno igračo kupili med dopustom na Hrvaškem, preverite, ali gre za izdelek, zajet v odpoklicu, in poskrbite, da je otrok ne bo več uporabljal.

Če imate doma omenjeno igračo Magic Cube, strokovnjaki svetujejo, da je otrok ne uporablja več.
Če imate doma omenjeno igračo Magic Cube, strokovnjaki svetujejo, da je otrok ne uporablja več.FOTO: Adobe Stock

Zakaj je DEHP nevaren?

DEHP spada med ftalate, snovi, ki lahko motijo delovanje hormonskega sistema. Dolgotrajna izpostavljenost večjim količinam je po ocenah strokovnjakov povezana z vplivi na reproduktivni sistem in razvoj otrok, zato evropska zakonodaja določa zelo stroge mejne vrednosti za njihovo prisotnost v igračah in izdelkih za nego otrok.

Majhni otroci so še posebej izpostavljeni, saj igrače pogosto prijemajo z rokami in jih dajejo v usta.

Opozorilo je pomembno tudi za slovenske starše, saj veliko družin poletne počitnice preživlja na Hrvaškem.
Opozorilo je pomembno tudi za slovenske starše, saj veliko družin poletne počitnice preživlja na Hrvaškem.FOTO: Adobe Stock

Kaj naj storijo starši?

Če imate doma omenjeno igračo Magic Cube, strokovnjaki svetujejo, da:

- je otrok ne uporablja več,

- preverite podatke o izdelku in seriji,

- jo vrnete prodajalcu oziroma sledite navodilom prodajalca ali pristojnih organov glede vračila izdelka.

Takšni odpoklici so pomemben del evropskega sistema za varnost potrošniških izdelkov, katerega namen je čim hitreje odstraniti nevarne izdelke s trga in zaščititi potrošnike, predvsem otroke.

Ob nakupu otroških igrač, doma ali v tujini, strokovnjaki priporočajo, da starši preverijo, ali ima izdelek oznako CE.
Ob nakupu otroških igrač, doma ali v tujini, strokovnjaki priporočajo, da starši preverijo, ali ima izdelek oznako CE.FOTO: Adobe Stock

Starši naj bodo pozorni tudi na obvestila o odpoklicih

Strokovnjaki priporočajo, da starši občasno spremljajo obvestila o odpoklicih otroških izdelkov, saj se med njimi občasno znajdejo igrače, otroška oprema ali drugi izdelki, pri katerih naknadni varnostni pregledi odkrijejo neskladnosti.

Čeprav so takšni primeri razmeroma redki, so opozorila pomembna, saj lahko pravočasen umik izdelka prepreči morebitna zdravstvena tveganja.

Ob nakupu otroških igrač, doma ali v tujini, strokovnjaki priporočajo, da starši preverijo, ali ima izdelek oznako CE, ali so na embalaži navedeni proizvajalec in uvoznik ter ali je igrača primerna otrokovi starosti. Nekaj dodatne previdnosti lahko pomembno prispeva k varnejši igri najmlajših.

Vir: Story.hr

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