Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo

V zakonodajnem postopku pa je izpadla določba, ki je predvidevala 20-odstotno povečanje otroškega dodatka za predšolske otroke, mlajše od štirih let, ki ne obiskujejo vrtca.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pojasnili, da je bila določba o višjem otroškem dodatku uvedena v času izrazitih prostorskih stisk v vrtcih, ko številni otroci niso mogli dobiti mesta v javnih ustanovah. Danes pa se razmere po njihovih ocenah spreminjajo, ukrep pa naj bi imel neželene učinke, zlasti pri družinah z nizkimi dohodki.

Po navedbah ministrstva se nekatere družine odločajo, da otroka ne vključijo v vrtec zgolj zaradi pridobitve višjega otroškega dodatka, kar po njihovem mnenju deluje nestimulativno in dolgoročno ni v korist otroka. Ob tem poudarjajo, da so za velike družine, ki se pogosto soočajo z organizacijskimi in logističnimi izzivi pri usklajevanju družinskega življenja ter nameščanju otrok v vrtce, že vzpostavljeni drugi podporni ukrepi.

Pomemben del novele je namenjen izboljšanju položaja rejnikov. Nov zakon uvaja 15 koledarskih dni starševskega dopusta za rejnike otrok, ki so že dopolnili osem let, a še niso stari 15 let. Gre za priznanje posebne vloge rejnikov pri vključevanju starejših otrok v novo družinsko okolje, kar pogosto zahteva dodatno časovno in čustveno prilagoditev.

Poleg tega novela razširja upravičenost do dodatka za veliko družino. Do tega dodatka bodo poleg staršev lahko upravičene tudi druge osebe, ki dejansko skrbijo za otroke, med njimi rejniki. Zakon hkrati vzpostavlja pravno podlago za pridobivanje določenih podatkov od Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kar naj bi prispevalo k učinkovitejšemu in bolj preglednemu odločanju o pravicah iz javnih sredstev.

Novela prinaša tudi novo, natančnejšo opredelitev enostarševske družine. Po pojasnilih ministrstva se za enostarševsko družino šteje tudi primer, ko drugi starš dejansko ne prispeva k preživljanju otroka ali prispeva manj od osnovnih otrokovih potreb. V takšnih primerih otrok po njihovem mnenju dejansko živi v enostarševski družini, ta status pa prinaša 30-odstotno povečanje otroškega dodatka.

Sprejeta novela tako po ocenah vlade bolje odraža dejanske življenjske razmere družin, hkrati pa usmerja socialne transferje tja, kjer so najbolj potrebni, zlasti k otrokom in osebam, ki zanje dejansko skrbijo.